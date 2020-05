Oracle bietet neue Analysemöglichkeiten in der Cloud

Redwood Shores – Oracle bietet seinen Kunden ab sofort das neue Oracle Analytics für Cloud HCM an, das auf der Oracle Analytics Cloud aufbaut und durch die Oracle Autonomous Database unterstützt wird. Mitarbeiter aus dem HR-Bereich, Analysten und Line-Manager erhalten durch die neuen Self-Service-Analysefunktionen auf intuitive Weise tiefere, daten- und faktenbasierte Einblicke aus dem ganzen Unternehmen.

„In der heutigen volatilen Welt ist der HR-Bereich ein zentraler strategischer Faktor für Unternehmen“, sagt T.K. Anand, Senior Vice President Oracle Analytics. „Mit Oracle Analytics für Cloud HCM können Kunden vordefinierte HR-Analysen nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen und damit ihre Abhängigkeit von der IT-Abteilung zu reduzieren. Das ermöglicht auch eine engere Zusammenarbeit zwischen der Personalabteilung und anderen wichtigen Unternehmensbereichen – wie etwa dem Finanzwesen – und hilft unseren Kunden, unsichere Zeiten zu überstehen und sich für ein nachhaltiges Geschäftswachstum zu positionieren.“

Intuitive Datenanalyse für HR-Entscheider und HR-Geschäftspartner

Oracle Analytics für HCM Cloud enthält folgende voreingestellte Funktionen:

Funktionsübergreifendes Datenmodell: Es beschleunigt Analysen großer Mengen von Betriebsdaten aus der Oracle HCM Cloud. Das Datenmodell befindet sich innerhalb des hochleistungsfähigen und skalierbaren Oracle Autonomous Data Warehouse.

KPI und Dashboard Library: Sie bietet einen umfangreichen Satz von mehr als fünfzig vorgefertigten HR-KPIs (Kennzahlen), vordefinierte Dashboards und Reports zu wichtigen HR-Metriken. Die vorgefertigten KPIs sind:

demographische Daten zur Belegschaft, Leistungsspanne und Anzahl der Einstellungen und Beförderungen

Fluktuation und Mitarbeiterbindung

Statistiken und Trends zur Diversität

Trends und Verhältnisse der Vergütung

Performance-Talent-Ratios

Advanced Analytics: Sie sparen Zeit und Mühe und eliminieren potenzielle Fehler bei Berechnungen durch die Analyse von Kernthemen wie:

Bindung von Top-Talenten

Fluktuation nach der Comparative Ratio

Effektivität eines Teams

Leistungsspanne

Diversität

Erweiterbarkeit der Lösung: Daten der Oracle HCM Cloud lassen sich jederzeit mit Daten aus anderen Anwendungen von Oracle, fremden Anwendungen oder externen Quellen ergänzen.

„Organisationen berichten immer wieder, dass die Nutzung funktionsübergreifender Daten Wettbewerbsvorteile bringt“, so Dave Menninger, Senior Vice President bei Ventana Research. „Analysen, die auf einer Reihe von Daten basieren und über die Grenzen einzelner Abteilungen hinausgehen, ermöglichen es Führungskräften, bessere Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen, damit ihr Unternehmen alle strategischen und operativen Ziele bestmöglich erfüllen kann. Genau hier setzt Oracle Analytics für die HCM Cloud an.“

Als neuestes Angebot in der Oracle Analytics für Fusion Applications Suite bietet Oracle Analytics für Cloud HCM die gleiche Bandbreite an Analysefunktionen, die im September 2019 bereits für Oracle Cloud ERP angekündigt wurden. Oracle plant, der Oracle Fusion Applications Suite auch künftig weitere Analysefunktionen hinzuzufügen und diese so weiter zu verbessern. (Oracle/mc/ps)

Weiterführende Links: