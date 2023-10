Oracle: Innovationen für effektiveren Ressourceneinsatz und neues Lizenzmodell

Zürich – Oracle NetSuite kündigt heute eine Reihe Produktneuheiten an, die Unternehmen dabei helfen, Kosten zu senken und effizienter zu arbeiten, damit sie ihre Umsätze und Gewinne steigern können. Die aktuellsten NetSuite-Innovationen umfassen sowohl klassische als auch generative KI-gestützte Funktionen in der gesamten Suite. Dazu kommen neue Field-Service-Management- und Enterprise Performance Management-(EPM-)Lösungen sowie neue Funktionen, mit denen Experten für Finance und Customer Experience die Geschwindigkeit von und Präzision in Geschäftsprozessen verbessern können. Zudem profitieren Kunden von Oracle NetSuite künftig von einem flexibleren Lizenzmodell, mit dem sie Abonnements massgeschneidert auf spezifische Anwenderprofile zuschneiden und so Kosten senken können.

„Seit 25 Jahren ist unser Auftrag derselbe: eine einheitliche Suite von Cloud-Anwendungen bereitzustellen, die es unseren Kunden ermöglicht, mit weniger mehr zu erreichen und ihr Geschäft auszubauen“, so Evan Goldberg, Gründer und EVP, Oracle NetSuite. „Wir erweitern die Funktionen von NetSuite kontinuierlich, um diesen Auftrag zu unterstützen und unseren mehr als 37.000 Kunden zu helfen, immer von den aktuellsten Cloud- und KI-Innovationen zu profitieren. Unsere neuesten Updates beinhalten sowohl traditionelle als auch generative KI-Funktionen, die in die gesamte Suite eingebettet sind, um die Benutzerproduktivität zu erhöhen, Kosten zu senken und die allgemeine Geschäftseffizienz zu verbessern.“

Zu den neuen KI-gestützten Funktionen gehören:

NetSuite Text Enhance: Neue generative KI-gestützte Funktionen unterstützen Benutzer bei der Erstellung kontextbezogener und personalisierter Inhalte für jeden Textbereich in NetSuite auf der Grundlage einiger weniger Stichwörter, die die Absicht beschreiben. Mit dem generativen KI-Dienst aus Oracle Cloud Infrastructure (OCI) hilft NetSuite Text Enhance Teams aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen, Lieferkettenmanagement und operativen Betrieb, Vertrieb und Marketing sowie Kundensupport, ihre Produktivität zu steigern. Die KI erstellt hierfür relevante Entwürfe, die sie schnell und einfach prüfen, anpassen und freigeben können.

Um Kunden bei der weiteren Rationalisierung der Finanzplanung und -berichterstattung, der Verbesserung des Zugriffs auf das Betriebskapital, der Beschleunigung von Zahlungen und der Automatisierung von Compliance-Prozessen zu unterstützen, verbessert NetSuite die Finanzmanagementfunktionen der gesamten Suite. Dazu führt das Unterhemen neue Lösungen für EPM, digitalen Zahlungsverkehr und elektronische Rechnungsstellung ein.

NetSuite Enterprise Performance Management (EPM): Mit NetSuite EPM erhalten Kunden eine Reihe neuer integrierter Finanzlösungen, die die Finanz- und Betriebsplanung miteinander verbindet, die Kontenabstimmung automatisiert, die Abschlussprozesse rationalisiert und die Steuer- und Finanzberichterstattung verbessert. Die Lösung erhöht die Unternehmenstransparenz, erleichtert die Entscheidungsfindung und fördert das Unternehemnswachstum.

Um Unternehmen zu helfen, dynamische Kundenerwartungen zu erfüllen und nahtlose Erlebnisse zu bieten, führt NetSuite eine neue Lösung für das Field-Service-Management sowie neue Funktionen für das Handels- und Abonnementmanagement ein.

Field Service Management: Mit der neuen Lösung können Unternehmen die Effizienz eines kompletten Aussendiensteinsatzes steigern und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Field Service Management von NetSuite erlaubt Kunden, die Kommunikation zwischen Aussendienst und Zentrale zu verbessern, indem sie die Planung und Entsendung vereinfachen, die Verwaltung des Eigenbestandes und von Kunden-Assets automatisieren und mehr Einblick in Echtzeitdaten erhalten.

Mit der neuen Lösung können Unternehmen die Effizienz eines kompletten Aussendiensteinsatzes steigern und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Field Service Management von NetSuite erlaubt Kunden, die Kommunikation zwischen Aussendienst und Zentrale zu verbessern, indem sie die Planung und Entsendung vereinfachen, die Verwaltung des Eigenbestandes und von Kunden-Assets automatisieren und mehr Einblick in Echtzeitdaten erhalten. SuiteCommerce MyAccount: Das Produkt unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung der Self-Service- und Online-Kontoverwaltung und ist ab sofort neben den USA auch für Kunden im Vereinigten Königreich verfügbar. Mit SuiteCommerce MyAccount können Kunden Rechnungen schnell und einfach bezahlen, Onlineangebote in Kundenaufträge umwandeln, Abonnements verwalten und Wiederholungskäufe tätigen.

Das Produkt unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung der Self-Service- und Online-Kontoverwaltung und ist ab sofort neben den USA auch für Kunden im Vereinigten Königreich verfügbar. Mit SuiteCommerce MyAccount können Kunden Rechnungen schnell und einfach bezahlen, Onlineangebote in Kundenaufträge umwandeln, Abonnements verwalten und Wiederholungskäufe tätigen. NetSuite CPQ: Eine neue Funktion in NetSuite CPQ ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden Abonnementoptionen bereitzustellen. Mit der Unterstützung für Abonnements von SuiteBilling in NetSuite CPQ können Anwender zudem ihre Umsatzchancen erhöhen, indem sie ihren Kunden mehr konfigurierbare Lösungen anbieten.

Ein neues Lizenzmodell

NetSuite führt ausserdem ein neues Lizenzmodell ein, das den Kunden aufgabenspezifische Lizenzen für Mitarbeiter bietet, die keinen vollständigen Zugriff benötigen. So erhält beispielsweise ein Lagermitarbeiter, der nur für den Wareneingang, die Einlagerung, die Kommissionierung und den Versand Zugriff auf NetSuite benötigt, Zugang zu den relevanten Lagerverwaltungsfunktionen von NetSuite, ohne dass ein vollständiges Abonnement erforderlich ist. Das neue Lizenzierungsmodell, das zunächst für NetSuite Warehouse Management verfügbar ist, wird es Kunden erleichtern, ihre Produktivität zu steigern, da mehr Mitarbeitern Zugriff auf NetSuite gewährt wird.

Die neuen Funktionen in NetSuite Planning and Budgeting, NetSuite Bill Capture, NetSuite Capital, NetSuite Transaction Line Distribution, SuiteCommerce MyAccount und NetSuite CPQ sind ab sofort verfügbar. Weitere folgen in den nächsten zwölf Monaten. (Oracle/mc/ps)

