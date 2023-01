Devisen: EUR/USD hält sich bei Halbjahreshoch – EUR/CHF knapp unter 0,99

Frankfurt – Der Euro hat sich zum US-Dollar am Dienstagmorgen in der Nähe seines am Vortag markierten Halbjahreshochs gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0733 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Wochenstart war der Euro mit 1,0761 Dollar auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen.

Zum Franken hat sich der Euro über Nacht wenig bewegt und wird derzeit zu 0,9889 nach 0,9890 am Vorabend gehandelt. Der Dollar hat sich zum Franken weiter erholt und kostet aktuell 0,9214 Franken nach 0,9200 am späten Montagabend. Am Vortag war der Greenback zwischenzeitlich deutlich unter 92 Rappen abgesackt.

Im Tagesverlauf dürften Anleger auf Äusserungen zur Geldpolitik achten. Die schwedische Notenbank hält eine hochrangig besetzte Konferenz ab. Unter den Teilnehmern befindet sich auch US-Notenbankchef Jerome Powell. Die Federal Reserve kämpft noch immer gegen die hohe Inflation an.

Angesichts eines leicht nachlassenden Inflationsdrucks hat sie ihr Straffungstempo zuletzt aber verlangsamt. Der Dollar hat unter dieser Entwicklung gelitten.