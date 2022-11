US-Eröffnung: Dow steigt über 33’000 Punkte auf höchsten Stand seit August

New York – Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an den positiven Wochenauftakt angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel über die vielbeachtete Marke von 33’000 Punkten und erklomm den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,73 Prozent höher bei 33’081,50 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,38 Prozent auf 3821,45 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,54 Prozent auf 11’036,34 Punkte zu.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen die ‹Midterm›-Wahlen in den USA. Dabei wird in der Mitte der Amtszeit von Präsident Joe Biden über die Mehrheitsverhältnisse in beiden Kongresskammern – dem Senat und dem Repräsentantenhaus – sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum des Präsidenten in den kommenden zwei Jahren empfindlich einschränken würde. (awp/mc/ps)

