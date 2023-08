Designwerk und Zgraggen bringen erstes vollelektrisches Milchsammelfahrzeug auf die Strasse

Winterthur – Designwerk hat das erste vollelektrische Milchsammelfahrzeug an Zgraggen Transport ausgeliefert. Dank dem Elektro-LKW für die Milchsammlung können jährlich rund 93 t CO2 eingespart und so die Milchsammlung im Kanton Uri lokal emissionslos gestaltet werden. Die beiden Unternehmen sorgen dafür, dass eine weitere Anwendung klimafreundlich gestaltet wird.

Seit kurzem gibt es ein Novum auf Schweizer Strassen – ein vollelektrisches Milchsammelfahrzeug. Das Fahrzeug stammt vom Winterthurer Elektromobilitätsspezialisten Designwerk Technologies AG. Der MID CAB Tanker 6x2R 510E kommt bei Zgraggen Transport AG in der Milchsammlung im Kanton Uri zum Einsatz. «Durch den Einsatz des schweizweit ersten elektrischen Milchsammler setzen wir ein Zeichen. So können wir lokal emissionslos arbeiten und ein wichtiges Stück zur emissionsarmen Mobilität beitragen», so Elias Zgraggen, Geschäftsführer von Zgraggen Transport. Durch den Verzicht auf den Einsatz von Diesel kann Zgraggen rund 93 t CO2 pro Jahr einsparen.

Die technischen Details des E-Milchwagens sind bis dato einzigartig auf dem Markt. Der leichte, festverzahnte Antriebsstrang spielt in einer gewichtskritischen Anwendung, wie der Milchsammlung, seine Vorteile aus. Das Fahrzeug bietet mit 510 Kilowattstunden Batteriekapazität eine Reichweite zwischen 250 bis 300 Kilometer. Auch der komplette Aufbau wird elektrisch betrieben. Somit läuft der gesamte Betrieb lokal emissionslos und kaum hörbar. Das stufenlose 1-Gang-Getriebe, in Verbindung mit dem ebenfalls stufenlos bedienbaren Rekuperations-Pedal, erlaubt eine einfache Handhabung und ein effizientes und gefühlvolles Manövrieren im urbanen wie auch im alpinen Umfeld.

Weitere Spezialanwendung im Nutzfahrzeugbereich findet Weg auf die Strasse

Seit einigen Wochen ist der vollelektrische Milchsammler im Einsatz und legt täglich eine Strecke von rund 330 Kilometer zurück, welche jeweils mit der Rückfahrt von der Milchsammelstation bei der Firma Emmi in Dagmersellen oder Emmen endet. Dies entspricht einer Jahresleistung von ungefähr 120’000 Kilometer. Damit nimmt Zgraggen Transport, neben den beiden existierenden Sattelschleppern HIGH CAB Semi 6x2T mit je 900 kWh Batteriekapazität, bereits den dritten E-LKW von Designwerk in Betrieb. Die Fahrzeuge können nach ihren Einsätzen direkt am Firmenstandort in Schattdorf wieder aufgeladen werden. Den Strom für die batteriebetriebenen Fahrzeuge produziert das Unternehmen mit der eigenen Solarstrom- und Holzvergaseranlage selbst. (mc/pg)

Designwerk

Zgraggen