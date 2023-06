Elektrojets: Lilium unterzeichnet Dienstleistungsabkommen mit Air-Dynamic

Lugano – Lilium N.V., die Entwicklerin des ersten vollelektrischen, senkrecht startenden und landenden eVTOL-Düsenflugzeugs, hat eine Vereinbarung mit dem Schweizer Privatjet- und Hubschrauberunternehmen Air-Dynamic AG bekannt gegeben.

Die Vereinbarung regelt die Anzahlung an Lilium für die Lieferung von bis zu fünf Lilium-Jets. Air-Dynamic wird die Lilium-Jets für ihre Kundschaft in der Schweiz und in Italien betreiben und verwalten.

Laut Raffaella Meledandri, CEO von Air-Dynamic, wird das erste typkonforme Flugzeug in der zweiten Hälfte 2024 mit bemannten Testflügen beginnen. Die ersten Auslieferungen an Kunden sind für 2026 geplant. Sie erklärt: «Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für Air-Dynamic AG und die gesamte Luftfahrtbranche. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Lilium in der Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Lösungen für die Zukunft der Luftfahrt. Ziel des ersten gemeinsames Projekts ist es, eine direkte Verbindung zwischen Lugano und dem Zentrum von Mailand herzustellen, und parallel dazu eine gute Verbindung zu weiteren touristischen Reisezielen in Italien zu schaffen, wie der Comer See oder Capri.»

Der Lilium-Jet ist ein senkrecht startendes und landendes elektrisches Flugzeug (eVTOL), das von der deutschen Luftfahrtgesellschaft Lilium GmbH entwickelt wird. Der Lilium-Jet ist als Lufttaxi konzipiert und soll einen effizienten, nachhaltigen und geräuscharmen Luftverkehr in städtischen Gebieten ermöglichen.

Merkmale und Details zum Lilium-Jet

Elektrisches VTOL: Der Lilium-Jet wird von elektrischen Strahltriebwerken angetrieben, die es ihm ermöglichen, wie ein Hubschrauber senkrecht zu starten und zu landen. Er nutzt Mantelpropeller zur Fortbewegung, was im Vergleich zu herkömmlichen Hubschraubern eine leisere Betriebsweise ermöglicht.

Senkrechtstart und -landung: Das eVTOL-Design ermöglicht es dem Lilium-Jet, senkrecht zu starten und zu landen, ohne auf herkömmliche Start- und Landebahnen oder Hubschrauberlandeplätze angewiesen zu sein. Diese Fähigkeit erlaubt der Betrieb in dicht besiedelten städtischen Gebieten und die Nutzung der bestehenden Infrastruktur wie Dächer oder spezielle Landeplätze.

Düsenantrieb: Der Lilium-Jet verfügt über eine Festflügelkonstruktion mit mehreren Triebwerken, die an den Tragflächen montiert sind. Diese Triebwerke sind mit schwenkbaren Mantelpropellern ausgestattet, die sowohl den vertikalen Auftrieb als auch den Vortrieb gewährleisten. Nach dem Start wechselt der Lilium-Jet in einen effizienteren Flug im Tragflügelmodus, ähnlich wie bei einem herkömmlichen Flugzeug.

Kapazität und Reichweite: Der Lilium-Jet ist für bis zu fünf Passagiere und eine Pilotin/einen Piloten konzipiert. Er hat eine geschätzte Reichweite von etwa 175 Kilometern mit einer einzigen Ladung.

Geschwindigkeit: Der Lilium-Jet erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von rund 280 km/h. Dadurch ermöglicht er eine schnelle und effiziente Personenbeförderung zwischen städtischen Zentren und kann die Reisezeiten im Vergleich zum Strassenverkehr potenziell verkürzen.

Autonomie: Der Lilium-Jet wird mit Fokus auf autonome Flugfähigkeiten entwickelt. Obwohl er anfangs noch von Pilot:innen gesteuert wird, ist die langfristige Vision, dass das Flugzeug autonom betrieben wird und von fortschrittlichen Navigationssystemen und Steuerungssystemen geleitet wird.

Umweltverträglichkeit: Als rein elektrisches Flugzeug zielt der Lilium-Jet darauf ab, im Vergleich zu herkömmlichen Flugzeugen die CO2-Emissionen und die Lärmbelastung zu reduzieren. Der Einsatz von Elektromotoren soll zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen urbanen Luftmobilität beitragen.

Über Lilium

Lilium (NASDAQ: LILM) entwickelt eine nachhaltige und erschwingliche Form des regionalen Hochgeschwindigkeitsverkehrs für Passagiere und Frachten. Mit dem Lilium-Jet – einem vollelektrischen, senkrecht startenden und landenden Düsenflugzeug, der viel Kabinenraum, geringe Lärmbelastung und hohe Leistungen ohne Betriebsemissionen bietet – beschleunigt Lilium die Dekarbonisierung des Luftverkehrs. Lilium arbeitet mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Technologie und Infrastruktur zusammen und hat Startnetzwerke in Deutschland, den USA, Brasilien und dem Vereinigten Königreich angekündet. Zu dem über 800-köpfigen Team von Lilium gehören rund 450 Luft- und Raumfahrtingenieure und ein Führungsteam, das für den Bau einiger der erfolgreichsten Flugzeuge der Luftfahrtgeschichte verantwortlich zeichnet. Der Hauptsitz sowie die Produktionsstätten vom 2015 gegründeten Unternehmen befinden sich in München. Die Teams von Lilium sind in ganz Europa und in den USA angesiedelt.

Über Air-Dynamic AG

Air-Dynamic ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen mit 18 Jahren Erfahrung und Know-how in der gesamten Luftfahrtbranche. Die Firma organisiert Hubschrauber-Charterflüge in der Schweiz, in Italien, an der Côte d’Azur und in den französischen Alpen, und bietet weltweit aus Lugano ausgehende Jet-Flüge an. Air-Dynamic befasst sich auch (weltweit) mit dem Erwerb, dem Verkauf und der Verwaltung von Flugzeugen und bietet seit kurzem auch Charter-Dienste von privaten Yachten. Der Hauptsitz von AirDynamic befindet sich am Flughafen Lugano im Tessin (Schweiz), während das Personal strategisch in Genf, Rom, Frankfurt und Dubai positioniert ist.