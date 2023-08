Clariant: David Winter und David Millstone geben sich als Aktionäre zu erkennen

Muttenz – Bei Clariant hat sich ein neuer grösserer Aktionär zu erkennen gegeben. Die beiden Amerikaner David Winter und David Millstone kontrollieren via einen Fonds des privat geführten Mischkonzerns Standard Industries 3,05 Prozent am Baselbieter Spezialchemiekonzern. Davon werden knapp 1,9 Prozent direkt in Namenaktien gehalten, wie aus einer am Freitag publizierten Offenlegungsmeldung hervorging.

«Unsere Beteiligung an Clariant ist ein Investment an einem börsenkotierten Unternehmen, das sich nicht von unseren anderen unterscheidet», betonte ein Sprecher von Standard Investments, der Investmentgesellschaft von Standard Industries. «Wir haben enormen Respekt und Bewunderung für SABIC und Clariant. Wir investieren in eine Vielzahl von Chemieunternehmen», sagte der Sprecher zur Nachrichtenagentur AWP.

Huntsman-Deal abgeschossen

Winter und Millstone sind alte Bekannte von Clariant. Die Co-CEOs des privat geführten Mischkonzerns Standard Industries aus New York hatten vor sechs Jahren massgeblichen Anteil daran, dass die von Clariant geplante «Liebeshochzeit» mit Huntsman platzte.

Zusammen mit Keith Meister, dem Gründer des Hedge-Funds Corvex, bauten die «beiden Davids» 2017 eine Beteiligung von 25 Prozent an Clariant auf und stemmten sich gegen den Deal mit Huntsman. Nachdem die Transaktion abgesagt wurde, ging das Aktienpaket an den vom saudischen Staat kontrollierten Rohstoffkonzern Sabic über.

Clariant war in der Vergangenheit immer wieder mal als mögliches Übernahmeziel von Standard Industries genannt worden. Nahrung erhielten die Gerüchte etwa von zwei Jahren, als die Amerikaner Clariants Katalysator-Konkurrent W.R. Grace für 7 Milliarden Dollar schluckten. (awp/mc/pg)