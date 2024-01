Coop verzeichnet 2023 leichtes Umsatzwachstum

Basel – Coop ist 2023 erneut gewachsen. Das Umsatzplus des Detailhändlers kam primär dank des Grosshandels zustande. Rechnet man die Treibstoffe heraus, so verzeichnete Coop aber auch im Detailhandel einen Zuwachs.

Insgesamt hat Coop 2023 einen Umsatz von 34,7 Milliarden Franken erzielt. Im Vergleich zum Jahr davor entspricht dies einem Plus von 1,4 Prozent, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Zum Wachstum beigetragen haben grundsätzlich beide grossen Geschäftssegmente der Genossenschaftsgruppe. Der Detailhandelsumsatz, zu dem Coop die Verkäufe in allen Supermärkten, Fachmärkten und Onlineläden zählt, stagnierte zwar bei 19,9 Milliarden Schweizer Franken.

Ohne Treibstoffe verzeichnete Coop im Detailhandel aber einen Zuwachs von 1,0 Prozent. Die Treibstoffpreise waren 2022 in die Höhe geschnellt. 2023 lagen sie dann im Durchschnitt wieder auf einem tieferem Niveau.

Supermärkte mit Plus von 2,4 Prozent

Betrachtet man nur die Coop-Supermärkte (inklusive des Online-Shops Coop.ch), so kam der Nettoerlös bei 11,8 Milliarden Franken zu liegen. Dies liegt 2,4 Prozent über dem Vorjahreswert, aber immer noch etwas unter den Corona-Rekordjahren, als Hamsterkäufe der Bevölkerung und der Trend zum Selber-Kochen den Detailhändlern in die Hände spielten.

Laut Meldung wuchs Coop 2023 etwa mit der Eigenmarke Prix Garantie zweistellig. Das Unternehmen betonte ausserdem, bei rund 1000 Produkten die Preise gesenkt zu haben.

Daneben betreibt Coop aber auch eine ganze Reihe an Fachformaten. Laut der Mitteilung entwickelten sich dabei etwa die Coop-City-Warenhäuser – entgegen der allgemeinen Marktentwicklung – positiv. Selbiges gelte auch für die Import Parfumerie oder die Coop Vitality-Apotheken, teilte das Unternehmen weiter mit.

Wie Konkurrent Migros ist die Gruppe inzwischen auch zu einer grossen Fitnessstudio-Betreiberin geworden. Update Fitness hat 2023 das 74. Fitnesscenter eröffnet und den Umsatz um einen Drittel gesteigert.

Prodega gewachsen

Im Bereich Grosshandel und Produktion, zu dem neben der europaweit tätigen Transgourmet-Gruppe auch der Fleischverarbeiter Bell und die Coop-eigenen Produktionsbetriebe gehören, resultierte gar ein Plus von 3,8 Prozent auf 16,3 Milliarden Franken.

Transgourmet allein, zu dem Grosshändler gehören auch die Prodega-Abholmärkte, erwirtschaftete dabei einen Nettoerlös von 11,4 Milliarden Franken (VJ 11,1 Mrd). Die eigene Position im europäischen Abhol- und Belieferungsgrosshandel habe man damit weiter gefestigt.

Im Geschäftsbereich Produktion stieg der Umsatz derweil um 4,9 Prozent auf 5,4 Milliarden.

Angaben zum Gewinn im vergangenen Jahr macht Coop erst in rund einem Monat. Die Bilanzmedienkonferenz des Konzerns findet dieses Jahr am 15. Februar statt. (awp/mc/ps)