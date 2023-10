Maximon: Avea kooperiert mit Lanserhof

Zug – Zwei führende Longevity-Marken, eine Mission: Die Healthspan verlängern, also die Zeit in der man gesund und frei von lebenseinschränkenden Krankheiten ist. Lanserhof, Gesundheitskliniken für höchste Ansprüche, und die Maximon-Portfoliounternehmung Avea, die am schnellsten wachsende Longevity-Marke in Europa, bündeln ihre Kräfte.

Um den Klinik Gästen ein noch breiteres Spektrum an hochwirksamen Supplements zur Erhaltung von Vitalität und Lebensqualität bieten zu können, ergänzt ab dem 26. Oktober 2023 Avea durch ihre Innovation, den Cell Primer, das OTC-Angebot von Lanserhof.

Entwickelt wurde der Cell Primer gemeinsam von Dr. med. Jan Stritzke, ärztlicher Gründungsdirektor von Lanserhof, und Sophie Chabloz, CSO und Co-Founderin von Avea. “Mit Avea haben wir einen Partner gefunden, der die ideale Synergie zwischen den sechs Inhaltsstoffen des ‹Cell Primer› und der Longevity-Philosophie von Lanserhof vereint.» So Chabloz, anlässlich des Launches. “Auf diese Weise können wir die biologische Uhr verlangsamen.”

Stritzke ergänzt: “Auf Grundlage neuester medizinischer Forschungsergebnisse bietet dieses Supplement einen innovativen Ansatz zur Stimulierung der Autophagie. Es könnte ein bedeutender Schritt in Richtung nachhaltiger Regeneration und Prävention sein.”

Die Partnerschaft zwischen Avea und Lanserhof ermöglicht den Kundinnen und Kunden Zugang zu Produkten, die von renommierten Longevity-Expertinnen und -Experten entwickelt wurden. Durch diese Zusammenarbeit können Kund*innen von den hochqualitativen Wirkstoffen der Produkte von Avea profitieren, die mit äusserster Sorgfalt ausgewählt wurden, um Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. (Avea/mc/ps)

Avea

Lanserhof