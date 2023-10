Meier Tobler kämpft mit Lieferproblemen und spricht Gewinnwarnung aus

Nebikon – Der Klimatechnik-Spezialist Meier Tobler bekundet bei der Inbetriebnahme des neuen Dienstleistungscenters in Oberbuchsiten Probleme und spricht eine Gewinnwarnung aus. Der Lager- und Logistikbetrieb könne derzeit nur schrittweise hochgefahren werden, was im dritten Quartal die Auslieferung vieler Bestellungen verzögert habe, teilte das Unternehmen mit.

Teilweise seien Bestellungen unvollständig abgewickelt worden, so Meier Tobler. Die Schwierigkeiten in Oberbuchsiten wirken sich negativ auf die Zahlen aus. So ist der Umsatz im dritten Quartal 2023 um 9,1 Prozent auf 131,5 Millionen Franken geschrumpft. Doch immerhin resultiere nach neun Monaten dank der guten Entwicklung im ersten Halbjahr noch ein Umsatzplus von 1,2 Prozent auf 407,9 Millionen.

Man arbeite mit Hochdruck daran, die Mängel im neuen Dienstleistungscenter rasch zu beheben. Das Herbstgeschäft bleibe aber durch die aktuellen Problemen beeinträchtigt.

Daher rechnet Meier Tobler im vierten Quartal erneut mit deutlich tieferen Umsätzen als im Vergleichsquatal und auch im Gesamtjahr 2023 würden die Vorjahreswerte beim Umsatz, beim Betriebsgewinn EBITDA und beim Konzerngewinn nicht erreicht. Bisher wurde für das Gesamtjahr für die Gewinnziffern ein leichtes Wachstum prognostiziert.

Das Geschäftsjahr 2024 dürfte dann voraussichtlich nicht mehr durch die Lieferprobleme beeinträchtigt sein, schreibt Meier Tobler weiter. Die Gruppe rechnet mit einer Erholung in der Umsatzentwicklung. Es sei aber derzeit noch schwer abschätzbar, wie rasch sich der Umsatz auf dem früheren Niveau wieder einpendeln werde.

Auf die Ausschüttung der Dividende sollen die Probleme in Oberbuchsiten keinen Einfluss haben, verspricht Meier Tobler. Sowohl die Dividendenzahlung als auch das derzeit laufende Aktienrückkaufprogramm seien aus heutiger Sicht nicht gefährdet. (awp/mc/ps)