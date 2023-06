Raffael Payer wird neuer Chief Marketing Officer bei Emmi

Luzern – Raffael Payer wird per 1. Oktober 2023 neuer Chief Marketing Officer und Mitglied der Konzernleitung der Emmi Gruppe. Der Konsumgüterexperte bringt langjährige, breite und internationale Erfahrung in der Markenführung, in der Führung von kommerziellen Teams sowie eine ausgeprägte Leidenschaft für Menschen und Innovation mit.

Zurzeit ist der 41-Jährige als Vice President of Restaurant, Retail & E-Commerce bei der zur Lindt & Sprüngli gehörenden Ghirardelli Chocolate Company in den USA tätig, wo er zuvor als Vice President of Marketing tätig war. Von 2016 bis 2019 war Raffael Payer als Marketingleiter für Lindt & Sprüngli in Russland und hielt davor verschiedene Positionen in den Bereichen Marketing und Verkauf bei Mars Schweiz inne. Er verfügt über einen Masterabschluss in Strategie und internationalem Management der Universität St. Gallen (HSG). (mc/pg)