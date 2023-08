TX Group steigert Umsatz und Gewinn im Halbjahr

Zürich – Die TX Group ist im ersten Semester 2023 gewachsen und hat deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Wachstumstreiber waren insbesondere die von Clear Channel übernommenen Aussenwerbungsaktivitäten sowie die bessere Leistung der verschiedenen in der Swiss Marketplace Group (SMG) zusammengefassten Online-Marktplätze.

Der ausgewiesene Umsatz der vor allem für ihre Medienmarken «20 Minuten» oder «Tages-Anzeiger» sowie für die Marktplätze Jobs, Riccardo oder Homegate bekannten TX Group nahm in den ersten sechs Monaten 2023 um 3,3 Prozent auf 460,5 Millionen Franken zu, wie die TX Group am Dienstag in ihrer Medienmitteilung zum Halbjahresabschluss schreibt.

Das Wachstum stammt dabei nicht zuletzt vom übernommenen Aussenwerbeunternehmen Clear Channel Schweiz. Dieses ist seit April bei Goldbach konsolidiert. Organisch resultierte dagegen insbesondere wegen der als Folge der tieferen Kosten für Papier gesunkenen Druckumsätze eine Umsatzabnahme von 2,4 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr arbeitete die Gruppe im ersten Semester 2023 deutlich profitabler. So verbesserte sich der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT auf 21,4 Millionen Franken nach 3,7 Millionen.

Auch das vom TX-Management in den Vordergrund gestellte Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen nahm um deutliche 64 Prozent auf 47,1 Millionen Franken zu. Die Marge stieg auf 10,2 Prozent nach 6,4 Prozent in der Vorjahresperiode. Geholfen haben hier die deutlich bessere Leistung der Swiss Marketplace Group sowie auch die wieder etwas gestiegenen Margen bei Tamedia, so die Mitteilung weiter.

Der Gewinn schliesslich kam bei 13,7 Millionen zu liegen nach 1 Million im Vorjahr. Die ausgewiesenen Zahlen liegen im Rahmen der Schätzungen der Analysten der ZKB.

Jobplattformen weiter stark und SMG verbessert

Eine anhaltend gute Entwicklung zeigen die Schweizer Stellenvermittlungsplattformen innerhalb des Bereichs TX Markets. Sie profitieren weiter vom Fachkräftemangel. Innerhalb der Swiss Marketplace Group hätten alle Bereiche zum Umsatz- und Ertragswachstum beigetragen.

SMG will die idealen Ausgangsbedingungen nun für ein beschleunigtes Wachstum und die kontinuierliche Steigerung der Profitabilität nutzen, so die Mitteilung weiter. Die TX Group hält gut 30 Prozent an SMG.

Auch im traditionellen publizistischen Kerngeschäft mit bezahlten Medienprodukten konnte die Profitabilität in einem allerdings weiterhin herausfordernden Umfeld verbessert werden. Der Betriebsaufwand sei wegen geringerer Vertriebs- und Mietkosten gesunken, der Werbeumsatz dagegen leicht gestiegen.

Bei den Pendlermedien (20 Minuten) nahm der Umsatz zwar leicht zu, das operative Ergebnis sowie die Margen gingen dagegen weiter zurück. Der Bereich hat verschiedene Verbesserungen am Produkt umgesetzt und durch eine Reorganisation der Redaktion die journalistische Schlagkraft erhöht.

Deutlich gewachsen ist im ersten Halbjahr 2023 dank der ausgebauten Aussenwerbevermarktung der Bereich Goldbach. Als Folge deutlich erhöhter Abschreibungen resultierte aber ein negatives Betriebsergebnis.

Vager Ausblick

Wie gewohnt gibt die TX Group keinen konkreten Ausblick auf das Gesamtjahr. «Mit den notwendigen Anpassung der Kostenbasis an die Realitäten im traditionellen Mediengeschäft können in absehbarer Zukunft wieder alle Aktivitäten der Gruppe zu einem verbesserten Gesamtergebnis beitragen und den positiven Trend im ersten Halbjahr 2023 fortschreiben», wird Pietro Supino, Präsident und Verleger der TX Group, in der Mitteilung zitiert.

Das TX-Management bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass das auf Gruppenstufe gesetzte Einsparungsziel bis Ende 2023 von 20 Millionen eingehalten wird. (awp/mc/ps)