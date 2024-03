Spineart sichert sich über 20 Mio Franken in Finanzierungsrunde

Genf – Spineart, ein weltweit tätiger Wirbelsäulenspezialist, der mit Chirurgen zusammenarbeitet, um die Einführung von Spitzentechnologien zu beschleunigen, hat erfolgreich eine Wandelfinanzierung in Höhe von CHF 20 Millionen aufgenommen. Die Finanzierung folgt auf den Abschluss der Rekrutierung in den beiden BAGUERA®C IDE-Studien und unterstreicht das Engagement von Spineart, die Wirbelsäulenchirurgie durch umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung voranzutreiben.

Etwa CHF16 Millionen der Finanzierung wurden von bestehenden Aktionären und Mitarbeitern beigesteuert, der verbleibende Teil wurde von neuen Investoren aufgebracht und überstieg das ursprüngliche Ziel von CHF20 Millionen, wobei das Unternehmen seine Mehrzuteilungsoption ausübte.

«Wir freuen uns sehr, den erfolgreichen Abschluss unserer 20-Millionen-Finanzierungsrunde bekannt geben zu können. Dies unterstreicht das Vertrauen und die Unterstützung unserer Investoren in die Vision und die innovativen Technologien von Spineart», sagte Jerome Trividic, CEO von Spineart. «Die überwältigende Beteiligung von bestehenden Aktionären und Mitarbeitern sowie die Aufnahme neuer Investoren ist ein Beweis für das Potenzial unserer zervikalen Bandscheibenprothese BAGUERA®C und unser Engagement, die Wirbelsäulenchirurgie durch neue Technologien und robotische Navigation zu revolutionieren.»

Die Erlöse aus der Finanzierungsrunde werden für mehrere strategische Initiativen verwendet. Dazu gehören Investitionen in neuartige Technologien, die weitere Beobachtung von Patienten, die an den beiden BAGUERA®C-IDE-Studien teilnehmen, die Eröffnung des neuen F&E- und Schulungszentrums für Enabling Technologies in Dallas, Texas, in diesem Sommer und die Fertigstellung einer neuen, 4’300 m2 grossen Fabrik, die derzeit in der Nähe von Genf gebaut wird, bis Ende 2024. (Spineart/mc/hfu)

Spineart