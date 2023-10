Jon Fosse mit Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet

Der Preisträger der namhaftesten literarischen Auszeichnung der Welt steht fest: Jon Fosse. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm zeichnet den Norweger für seine Theaterstücke und seine Prosa aus.

Jon Fosse ist der Nobelpreisträger für Literatur des Jahres 2023. Das hat die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm verkündet. Der norwegische Autor erhält den Preis für seine innovativen Theaterstücke und Prosawerke, «die dem Unsagbaren eine Stimme geben», hiess es in der Begründung.

Der 64-jährige Fosse ist einer der meistgespielten Dramatiker seines Landes. Er hat rund 40 Theaterstücke sowie Romane, Kurzgeschichten, Kinderbücher, Gedichte und Essays geschrieben. Seine Dramen gehören auch zu den meistgespielten zeitgenössischen Stücken in Europa.

Fosse stelle alltägliche Situationen dar, die wir in unserem eigenen Leben sofort wiedererkennen, so die Jury. Seine radikale Reduktion von Sprache und dramatischer Handlung drücke die stärksten menschlichen Emotionen von Angst und Ohnmacht in einfachsten Worten aus. Fosses Fähigkeit, die Orientierungslosigkeit des Menschen darzustellen und zu zeigen, wie diese paradoxerweise Zugang zu einer tieferen, dem Göttlichen nahen Erfahrung verschaffen kann, habe ihm demnach den Ruf eines bedeutenden Erneuerers des zeitgenössischen Theaters eingebracht. (mc/ps)