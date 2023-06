Singapore Airlines zur besten Airline der Welt gekürt

Le Bourget – Singapore Airlines ist bei den Skytrax World Airline Awards 2023 zur weltbesten Fluggesellschaft gewählt worden. In der 23-jährigen Geschichte des Preises ist dies bereits das fünfte Mal, dass die Airline den Titel Airline des Jahres erhält. Die Swiss landete auf Platz 12.

Singapore Airlines dominierte die Auszeichnungen für die First Class und gewann die Preise für die beste First Class der Welt, den besten First Class-Sitz der Welt, den besten First Class-Komfort der Welt und den ersten Platz als beste Fluggesellschaft in Asien.

Die siebenmalige Gewinnerin der prestigeträchtigen Auszeichnung, Qatar Airways, wurde auf Platz 2 der Weltrangliste gesetzt, ANA All Nippon Airways auf Platz 3, Emirates auf Platz 4 und Japan Airlines auf Platz 5 von mehr als 325 Fluggesellschaften, die in die Umfrageergebnisse einbezogen wurden.

The World’s Top 20 Airlines in 2023

Singapore Airlines

Qatar Airways

ANA All Nippon Airways

Emirates

Japan Airlines

Turkish Airlines

Air France

Cathay Pacific

EVA Air

Korean Air

Hainan Airlines

Swiss Int’l Air Lines

Etihad Airways

Iberia

Fiji Airways

Im Jahr 2023 wurde eine neue Auszeichnung für die familienfreundlichste Fluggesellschaft der Welt eingeführt, die von Air Canada gewonnen wurde. Diese Auszeichnung umfasst Richtlinien für Familiensitze, spezielle Check-in-Einrichtungen für Familien, bevorzugtes Boarding, Kindermahlzeiten, Kinderausstattung/Spielzeug/Aktivitätspakete, kinderspezifische Bordunterhaltung, kostenloses aufgegebenes Gepäck und Richtlinien für Tragetaschen/Kinderwagen sowie den Servicestandard des Bodenpersonals und des Kabinenpersonals während der Reise. (mc/pg)

Alle Auszeichnungen an den World Airline Awards