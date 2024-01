VP Bank Spotanalyse Deutschland: Das BIP schrumpft 2023

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Einer ersten Schätzung zufolge schrumpft die deutsche Volkswirtschaft im Jahr 2023 um 0.3 %.

Diese Zahl tut weh. An sich wäre in Anbetracht hoher Inflation, massiv gestiegener Zinsen und einem schwachen weltwirtschaftlichen Umfeld gegen eine schrumpfende Volkswirtschaft nichts einzuwenden, doch der Blick auf das internationale Umfeld zeigt, dass es durchaus auch besser geht. Dabei muss man nicht einmal den Blick in die USA richten, sondern auf dem hiesigen Kontinent bleiben. Im Vergleich zu den grossen Industrienationen tummelt sich Deutschland auf den hinteren Plätzen.

Deutschland litt unter vielerlei Faktoren: Ein grosser Belastungsaspekt für die exportstarke deutsche Industrie war die schwache Auslandsnachfrage. Wenn die Weltwirtschaft leidet, kommt Deutschland unter die Räder – das ist fast schon eine feststehende Regel. Darüber hinaus trugen die deutschen Konsumenten das Geld ins Ausland. Bei den privaten Konsumausgaben wurde priorisiert. An den Gütern des täglichen Konsums musste man (oder wollte) sparen. Dem Urlaubsbudget wurde Vorrang eingeräumt: Die Konsumausgaben der Deutschen landeten also zu einem gewissen Teil entlang des Mittelmeeres. Dies erklärt teilweise, warum Frankreich, Italien und Spanien solide bis stark wuchsen. Und auch der leidende Bausektor riss das deutsche Bruttoinlandsprodukt nach unten.

Der schwachen Auslandsnachfrage und den hohen Zinsen hatte Deutschland wiederum nichts entgegenzusetzen. Darin kommen die strukturellen Schwierigkeiten zum Ausdruck. Weht der aussenwirtschaftliche Gegenwind etwas stärker, knickt Deutschland um. Es fehlt an binnenwirtschaftlicher Dynamik. Eine schlankere Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren und mehr Fachkräfte wären die zentralen Bausteine eines konjunkturellen Immunsystems.

Da sich weder ein weltwirtschaftlicher konjunktureller Trendwechsel noch eine stärkere binnenwirtschaftliche Dynamik abzeichnen, dürfte die deutsche Volkswirtschaft auch im laufenden Jahr leiden.