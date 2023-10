Assurinvest Herbsttagung 2023

Zürich – Die Assurinvest AG hat am 23. Oktober 2023 bereits zum neunten Mal ihren erfolgreichen Weiterbildungstag für Stiftungsräte im Renaissance Hotel Zürich durchgeführt. CEO Simon Spiess und sein Team durften auch dieses Jahr wieder rund 130 Teilnehmende zu dieser Tagung begrüssen.

Die Weiterbildung wird von der Stiftung Eigenverantwortung sowie von der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten SKPE anerkannt. Besucher erhalten für ihre Teilnahme neben einem Zertifikat auch Credit Points, die ihnen für die regulatorische Ausbildungspflicht angerechnet werden.

Die Assurinvest AG ist stolz auf ihre über 40-jährige Tätigkeit in der beruflichen Vorsorge und verfügt über ein bewährtes Netzwerk und zahlreiche langjährige Kontakte. Dies ermöglicht es ihr, stets erfahrene und anerkannte Referentinnen und Referenten einzuladen. Auch heuer erlebten die Teilnehmenden wieder ein aktuelles und äusserst abwechslungsreiches Tagungsprogramm mit spannenden Vorträgen.

Verantwortung und Marktumfeld

Im ersten Teil des Events erläuterte Rico Willi von der Albin Kistler AG den Unterschied zwischen Spekulieren und Investieren. Seine konkrete Empfehlung an die Verantwortlichen von Pensionskassen lautete, bei ihren Entscheiden für eine Vermögensanlage unbedingt auch deren künftige Wertschöpfung sowie den finanziellen Nutzen zu berücksichtigen. Im Anschluss an diesen Vortrag illustrierte Laurence Uttinger von der AVS Rechtsanwälte AG die Bedeutung der Delegation von Aufgaben für den Stiftungsrat und welche Sorgfaltspflichten hier unbedingt zu beachten sind. Im zweiten Teil des Vormittagsprogramms beschrieb Dr. Oliver Dichter, Partner der PPCMetrics AG, die Konsequenzen des neuen positiven Zinsumfelds für Anlagen und Verpflichtungen von Pensionskassen. Noch vor der Mittagspause gab Frau Dr. Petra Gerlach von der Schweizerischen Nationalbank Einblicke in den gesetzlichen Auftrag der SNB und schilderte, weshalb die Inflation in der Schweiz im internationalen Vergleich tiefer ist. Im Rahmen des hochinteressanten Vortrags erhielten die Zuhörenden von der Rednerin darüber hinaus eine Einschätzung zur globalen Konjunkturentwicklung und erfuhren, wie sich diese auf den Arbeits- und Immobilienmarkt auswirkt.

Lösungsansätze

Nach einer wohltuenden Verpflegung und Gelegenheit für einen ersten Erfahrungs- und Meinungsaustausch folgten die Gäste am Nachmittag zunächst den Ausführungen von Stefan Stumpf, dem Direktor der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht. Im Rahmen seines Vortrags skizzierte er die unterschiedlichen Erwartungshaltungen der einzelnen Akteure im Aufsichtssystem und warb aktiv für den laufenden Ausbau des gemeinsamen Verständnisses. Weiter ging es mit einigen Revisions-Leckerbissen von David Lichtsteiner (Balmer-Etienne AG), der den Anwesenden auf anschauliche Weise Praxisfälle aus dem Revisionsalltag näherbrachte. Stephan Wyss von der Prevanto AG referierte anschliessend zum Thema Flexibilisierung von Vorsorgeleistungen und welche versicherungstechnischen Konsequenzen mit entsprechenden Massnahmen im Einzelfall verbunden sind. Zum Abschluss gab es dann nochmals einen Höhepunkt. Unter der professionellen Leitung des bekannten Journalisten und ehemaligen Tagesschaumoderators Franz Fischlin, erlebten Besucherinnen und Besucher eine äusserst unterhaltsame Podiumsdiskussion zu brisanten Themenschwerpunkten wie Stiftungssterben und Bürokratie.

Das Datum der nächstjährigen Veranstaltung ist übrigens schon bestimmt: Die Assurinvest AG freut sich, am 15. Oktober 2024 wieder zahlreiche Stiftungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeitende von Pensionskassen zu begrüssen. (Assurinvest/mc/ps)