Tech-Aktien aus Europa: In Zeiten des Wandels auf Innovationskraft setzen

Frankfurt – In einer Zeit, in der die Märkte für Technologiewerte in Europa von einem zeitweiligen Auf und Ab geprägt sind, bleibt ihre fundamentale Stellung und Bedeutung für die gesamte regionale und internationale Wirtschaftsentwicklung ungebrochen. Diese vier Aktien stellen nicht nur kurzfristige Anlagemöglichkeiten dar, sondern sind auch mittel- bis langfristige Innovationsmotoren, die eine Vielzahl von Branchen vorantreiben und sie zukunftsfähig halten.

Die Entscheidung, in welche europäischen Technologieunternehmen investiert werden soll, ist unter den aktuellen Marktbedingungen nicht so einfach zu treffen. Hier vier interessante europäische Tech-Unternehmen, die sich gerade angesichts der aktuellen Marktvolatilität durch ihre Stärken und vielversprechenden mittel- bis langfristigen Perspektiven auszeichnen. Ihre Entwicklungen und Meilensteine wirken weitreichend und tragen dazu bei, die Technologielandschaft in Europa und darüber hinaus zu prägen. Für Investoren und Interessenten, die nach zukunftsweisenden Chancen in der europäischen Tech-Branche suchen:

GFT Technologies SE (WKN: 580060)

Die GFT Technologies SE mit Sitz in Stuttgart konzentriert sich auf IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung für die Versicherungs- und Finanzbranche sowie für Industrieunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs- und Entwicklungsleistungen in den Bereichen Cloud Engineering, KI und Mainframe-Modernisierung an. Mit einem aktuellen Kurs von 25,08 Euro je Aktie (Stand: 27.09.2023) befindet sich die Aktie zeitweise in einer Seitwärtsbewegung, könnte aber aufgrund ihrer Relevanz für verschiedene Branchen in Zukunft wieder an Wert gewinnen.

cyan AG (WKN: CYAG01)

Die cyan AG, ein globales Technologieunternehmen mit Fokus auf Telekommunikation in der DACH-Region, ist spezialisiert auf selbst entwickelte White-Label-IT-Sicherheitslösungen. Mit der weltweit steigenden Anzahl von Mobilfunkkunden und SIM-Karten sowie der zunehmenden IoT-Konnektivität wächst die Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen. Seit April 2023 zeigt der Aktienkurs von cyan einen deutlichen Aufwärtstrend und notiert derzeit bei 1,66 Euro, mit einem bemerkenswerten Anstieg von 34,96% in den letzten sechs Monaten (Stand: 27.09.2023).

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG (WKN: ATS028)

Die österreichische AT&S AG mit Sitz in Leoben ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Leiterplatten und IC-Substraten. Besonders hervorzuheben ist ihre Expertise in HDI-Microvia-Technologie. Obwohl sich die AT&S-Aktie derzeit in einem leichten Abwärtstrend befindet und bei 27,18 Euro (Stand: 27.09.2023) notiert, hat das Unternehmen aufgrund seiner Bedeutung für die Mobilfunk-, Automobilelektronik- und Medizintechnikbranche nach wie vor beträchtliches Potenzial, insbesondere in Zeiten technologischer Innovationen.

AIXTRON SE (WKN: AIXN01)

Die Aktien von AIXTRON, einem führenden Unternehmen aus Herzogenrath, Deutschland, das Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie herstellt, haben in den letzten Jahren erheblich an Wert gewonnen. Aktuell steht die AIXTRON-Aktie bei 33,68 Euro (Stand: 27.09.2023), nach einem deutlichen Wertzuwachs von über 156% in den letzten drei Jahren. Die von AIXTRON entwickelten Bauelemente finden breite Anwendung in innovativen Technologien, darunter Signal- und Lichttechnik, Display- und LED-Technologie sowie Kommunikation und Energieumwandlung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz der Schwankungen bestimmte europäische Tech-Werte weiterhin vielversprechend wirken, da sie entscheidende Rollen spielen und Tonangeber für die Entwicklung und das Wachstum einer Vielzahl von Branchen darstellen. Es ist daher interessant, diese innovativen Unternehmen und den europäischen Technologiesektor im Allgemeinen im Auge zu behalten, mitunter da sie weiterhin eine tragende Rolle auf dem Weg in die Zukunft spielen werden. (sdrei/mc/hfu)