Cloud und KI: Oracle bietet kostenloses Schulungs- und Zertifizierungsprogramm an

Zürich und Austin – Um Karrieren in wachstumsstarken Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) zu beschleunigen, und um mit der wachsenden Nachfrage nach Oracle Cloud-Services Schritt zu halten, bietet Oracle weltweit kostenlose Schulungen und Zertifizierungstests* an. Das neue Programm umfasst Schulungen und Zertifizierungen zu gefragten Fähigkeiten in den Bereichen Oracle Cloud Infrastructure (OCI), KI/ML, Datenmanagement und Oracle Fusion Cloud Applications.

Das kostenlose Oracle Curriculum steht jedem Benutzer auf jeder Qualifikationsstufe über verschiedene IT-Rollen hinweg zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Programm in 13 Sprachen verfügbar und zielt darauf ab, den Lernenden dabei zu helfen, gefragte Fähigkeiten zu erwerben, insbesondere im Zusammenhang mit dem Entwerfen und Implementieren von Lösungen mithilfe von OCI, KI/ML, Datenmanagement und Oracle Fusion Applications. Das Curriculum besteht aus digitalen, bedarfsorientierten Lernpfaden, die alles von Vorbereitungskursen und Übungsprüfungen bis hin zu Tests und Zertifizierungen umfassen. Hier können Sie mit den kostenlosen Schulungen beginnen.

„Da sich die Wachstumsraten von OCI und Oracle Fusion Applications rasant beschleunigen, ist die Nachfrage nach Schulungen und Zertifizierungen für Oracle Cloud-Services so hoch wie nie zuvor“, sagte Damien Carey, Senior Vice President der Oracle University. „Auf dem Laufenden zu bleiben und eine Oracle Zertifizierung zu erhalten, kann dazu beitragen, die Karriere eines Lernenden zu fördern, unabhängig von der Ebene oder Rolle, in der er sich befindet. Wir haben in kurzer Zeit bereits Tausende Registrierungen gesehen, insbesondere in wachstumsstarken Bereichen wie KI und Sicherheit.“

Das kostenlose Zertifizierungsprogramm von Oracle umfasst den Zugriff auf den gesamten digitalen Schulungskatalog, Live-Sessions mit Oracle Experten, eine umfassende Oracle Zertifizierungserfahrung und Karriereressourcen für die folgenden Zertifikate:

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Certification: Umfasst KI/ML, Analyse, Architektur, Cloud-Entwicklung, Cloud-Betrieb, DevOps und Sicherheit.

Oracle Data Management Certification: Beinhaltet Datenbankmigration und -integration, Autonomous Database, Oracle Database Services und Oracle APEX.

Oracle Fusion Applications Business Process Foundations Certification: Beinhaltet kritische Geschäftsabläufe, die durch Oracle Fusion Applications wie Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) und Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) sowie Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) automatisiert werden.

*Kostenlose Zertifizierungen sind bis zum 31. August 2023 exklusiv von der Oracle University erhältlich. Digitale Schulungen für OCI werden kontinuierlich kostenlos verfügbar sein.

