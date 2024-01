Nutanix ernennt Christian Tschumper zum Country Director Schweiz

Zürich – Nutanix, Spezialist für hybrides Multi-Cloud-Computing, gibt die Ernennung von Christian Tschumper zum Country Director Schweiz bekannt. In dieser Rolle verantwortet er die lokale Geschäftsentwicklung, einschliesslich der Stärkung der Marktposition und der Beschleunigung des Wachstums. Er berichtet direkt an Simone Frömming, General Manager Southern Europe bei Nutanix.

Christian Tschumper (45) verfügt über mehr als 20 Jahre fundierte Branchenerfahrung im ICT-Umfeld. Er startete seine Karriere als System Information Architect und durchlief konsequent die Stationen vom Enterprise Account Management bis zum Senior Sales Leader. Er war in den Bereichen Services, Vertrieb und Cloud Success Management tätig. Frühere Stationen seiner Laufbahn waren fast 13 Jahre bei Microsoft sowie rund neun Jahre bei HP in der Schweiz. Er verfügt über einen Abschluss als Master of Advanced Studies, Business Consulting der HWZ Hochschule für Wirtschaft (Zürich).

Simone Frömming, General Manager Southern Europe, Nutanix: «Ich heisse Christian Tschumper herzlich willkommen und freue mich, mit ihm einen ausgewiesenen Cloud-Experten für unseren Schweizer Markt gewonnen zu haben. Gemeinsam mit ihm und dem grossartigen Team vor Ort werden wir unsere Marktposition weiter ausbauen.»

In seiner neuen Rolle als Country Director wird Christian Tschumper das Wachstum von Nutanix in der Schweiz beschleunigen, das Neugeschäft vorantreiben und auch die Beziehungen von Nutanix zu neuen und bestehenden Partnern und Kunden stärken. Mit seiner Erfahrung kann er Kunden auf ihrer Reise in die hybride Multi-Cloud ideal beraten und begleiten.

«Ich bin stolz, Nutanix in der Schweiz leiten zu dürfen», freut sich Christian Tschumper. «In meiner neuen Position möchte ich gemeinsam mit meinem Team weitere Meilensteine in der Schweiz setzen und den IT-Betrieb unserer Kunden mit unseren hyperkonvergenten Infrastrukturen vereinfachen.»

Christian Tschumper ist verheiratet, Vater zweier Kinder, und lebt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Zürich. Neben seiner Familie hat er eine Leidenschaft für Technik, Solarenergie, Volleyball und andere sportliche Aktivitäten. (Nutanix/mc/hfu)