Devisen: Euro und Franken stabilisieren sich zum US-Dollar

Frankfurt – Der Euro hat sich am Mittwoch nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0716 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Der Franken hat sich nach seinen Vortagesverlusten ebenfalls etwas stabilisiert. So steht der Dollar aktuell bei 0,8859 Franken. Damit bewegt sich das Währungspaar auf einem Niveau, das es zuletzt Mitte November gesehen hat. Das Euro/Franken-Paar notiert mit 0,9494 wieder knapp unter den 95-Rappen-Marke, die es am Vortag erstmals seit Dezember wieder geknackt hatte.

Daten zur Preisentwicklung in den USA haben dem Dollar vor allem am Vortag kräftig Auftrieb verliehen. In der grössten Volkswirtschaft der Welt hatte sich die Inflation zu Beginn des Jahres nicht so stark wie erwartet abgeschwächt, was gegen eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed spricht.

Der Devisenexperten Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank erklärt die aktuelle Dollar-Stärke damit, dass die langfristigen Fed-Zinserwartungen «in Bewegung gekommen sind». Nach Einschätzung von Leuchtmann glaubt der Markt mittlerweile nicht mehr an schnellere Zinssenkungen, als die Mitglieder des geldpolitischen Rates der US-Notenbank im Dezember prognostiziert hatten. (awp/mc/pg)