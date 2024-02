Devisen: Eurokurs kaum verändert unter 1,08 US-Dollar

Frankfurt – Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0792 US-Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro mit aktuell 0,9438 übers Wochenende ebenfalls kaum verschoben. Der US-Dollar wird zu 0,8745 gehandelt, nach 0,8750 am Freitagabend.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erwartet werden allerdings Auftritte einer Reihe von Mitgliedern der US-Notenbank Fed und der EZB, die für mehr Kursbewegung sorgen könnten. Unter anderem werden Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane erwartet. (awp/mc/pg)