Mercedes baut globales High-Power-Ladenetzwerk auf

Stuttgart – Mercedes-Benz hat weitreichende Pläne für den Aufbau eines globalen High-Power-Ladenetzwerks in Nordamerika, Europa, China und anderen Kernmärkten angekündigt. Die Errichtung der ersten Ladeparks beginnt 2023 in den USA und Kanada, gefolgt von weiteren Regionen rund um den Globus.

Ziel ist es, das gesamte Netzwerk bis zum Ende des Jahrzehnts aufzubauen. Denn dann will Mercedes-Benz überall dort, wo es die Marktbedingungen zulassen, vollelektrisch sein. Die Mercedes-Benz Schnellladehubs werden in wichtigen Städten und Ballungszentren in der Nähe von Hauptverkehrsadern und verkehrsgünstigen Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorten, einschliesslich teilnehmender Mercedes-Benz Autohäuser, errichtet.

Das Schnellladenetzwerk wird sich in erster Linie an Mercedes-Benz Kundinnen und Kunden richten. Sie können sich durch eine Reservierungsfunktion und weitere Vorteile über einen bevorzugten Zugang freuen. Grundsätzlich werden die Mercedes-Benz Ladeparks aber auch allen anderen Fahrzeugmarken mit kompatibler Technologie offenstehen. Der Aufbau eines eigenen Ladenetzwerks zielt neben der laufenden Unterstützung von gemeinsamen Netzwerken wie IONITY auch darauf ab, die weltweite Verbreitung der Elektromobilität voranzutreiben.

Start mit dem Aufbau von Ladestationen in Nordamerika

Auf der CES in Las Vegas kündigte Mercedes-Benz an, dass die Errichtung eines eigenen High Power-Charging-Netzwerks noch in diesem Jahr in Nordamerika beginnen wird. Zu den Kooperationspartnern gehören MN8 Energy, einer der grössten Eigentümer und Betreiber von Solarenergie- und Batteriespeichern in den USA, und ChargePoint, ein führendes Unternehmen in der EV Ladenetzwerktechnologie. Bis 2027 soll ein Netzwerk von insgesamt mehr als 400 Ladeparks mit mehr als 2.500 High-Power-Chargers (HPC) ein nachhaltiges und zuverlässiges Ladeerlebnis in Nordamerika bieten.

Nachhaltiger mit Grünstrom

Im Einklang mit der nachhaltigen Unternehmensstrategie „Ambition 2039“ möchte Mercedes-Benz seinen Kundinnen und Kunden ermöglichen, Grünstrom zu laden. Das wird vorzugsweise über Ökostrom-Lieferverträge oder durch die Nutzung von Zertifikaten für erneuerbare Energien von akkreditierten Anbietern sichergestellt. Ausgewählte Mercedes-Benz Ladestationen sollen zudem über Photovoltaikanlagen verfügen, um den Strombedarf für Beleuchtung, Videoüberwachung etc. zu decken.

Investitionen von über 1 Mrd Dollar allein in Nordamerika

Die Gesamtinvestitionskosten für das nordamerikanische Netzwerk werden sich auf etwas mehr als eine Milliarde Euro belaufen und in den nächsten sechs bis sieben Jahren umgesetzt. Das Kapital dafür stellen etwa je zur Hälfte Mercedes-Benz und MN8 bereit. (mc/pg)