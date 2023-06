Bundesrat Alain Berset tritt Ende 2023 zurück

Bern – Bundesrat Alain Berset tritt per Ende Jahr zurück. Das gab der Innenminister am Mittwoch in Bern vor den Medien bekannt. Berset ist seit elf Jahren Bundesrat und stand die ganze Zeit dem Departement des Innern (EDI) vor.

Der 51-jährige Freiburger Sozialdemokrat ist seit 2012 Mitglied der Landesregierung und derzeit zwar das an Jahren jüngste, aber mittlerweile amtsälteste Bundesratsmitglied. Am Mittwoch gab er in Bern vor den Medien bekannt, zur Wiederwahl für die nächste Legislatur nicht mehr antreten zu wollen.

Die Entscheidung basiere vor allem auf dem institutionellen Rahmen, er sei nun drei Legislaturen Bundesrat gewesen, erklärte Berset vor den Medien. Für ihn sei der Punkt gekommen, nicht wieder anzutreten. Er sei 51 Jahre alt und habe noch nie so viele Jahre im selben Job verbracht wie jetzt im Bundesrat. Er habe Lust, etwas zu verändern.

Berset dürfte mit seiner Ankündigung der Debatte über die künftige Zusammensetzung der Landesregierung neuen Schub geben, und das wenige Monaten vor den nationalen Wahlen. (awp/mc/pg)