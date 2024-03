Philipp Marti neuer Verwaltungsratspräsident von findependent

Aarau – Das Schweizer Fintech-Startup gewinnt mit Philipp Marti, dem ehemaligen Finanzchef des Vermögenszentrums, eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit für den Vorsitz des Verwaltungsrates. Marti wird mit seinen über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzindustrie mithelfen, das Unternehmen für die nächste Wachstumsphase richtig zu positionieren.

Im Rahmen der jüngsten Sitzung hat sich der Verwaltungsrat einstimmig für Philipp Marti ausgesprochen. “Philipp Marti verfügt über langjährige Berufs- und Führungserfahrung auf Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsebene in FINMA-regulierten Unternehmen. Er ergänzt den Verwaltungsrat sowohl mit seiner Fachkompetenz als auch mit seiner Persönlichkeit sehr gut”, erläutert findependent Gründer Matthias Bryner die Ernennung. Dem neu von Philipp Marti präsidierten Verwaltungsrat gehören zudem Miklos Stanek, Lukas Speiser und Matthias Bryner an.

Philipp Marti war zwischen 2002 und 2018 CFO und Mitglied der Geschäftsleitung der VZ Holding sowie Mitglied des Verwaltungsrates der Schweizer Tochtergesellschaften der VZ Holding AG sowie Aufsichtsrat der VZ Depotbank in Deutschland. «Nahe am Kunden steht nicht mehr für die Bankfiliale um die Ecke mit Beratung zu Bürozeiten, sondern für digitale, einfach verständliche, transparente und rund um die Uhr verfügbare Lösungen. So können Finanzdienstleistungen zudem sehr kostengünstig angeboten werden”, führt Philipp Marti aus. “Findependent ist ein äusserst vielversprechender Player und Anbieter dieses New-Banking», so Marti weiter.

Die Nachfrage nach der einfachen und günstigen Anlage-App von findependent hat in den vergangenen Monaten in der Tat nochmals deutlich angezogen. So konnten allein im Januar mehr Neukundinnen und -kunden begrüsst werden, als im ganzen Sommer 2023. Umso wichtiger sind nun strategische Weichenstellungen für die Zukunft. Marti wird mit seiner langjährigen Erfahrung die Schärfung des Profils als digitaler Vermögensverwalter unterstützen und die Stellung im Markt stärken. (findependent/mc/ps)