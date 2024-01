Diese Züge bringen Schneesportfans auf die Piste

Bern – Um der Nachfrage nach einer nachhaltigen und bequemen Anreise in die Wintersportgebiete nachzukommen, bietet die SBB Direktzüge an, die teils saisonal verkehren. Mit Snow’n’Rail profitieren Reisende zudem von attraktiven Vergünstigungen.

Sobald der erste Schnee fällt, zieht es Schneebegeisterte der ganzen Welt auf die Schweizer Pisten. Gemäss Präsenz Schweiz fährt rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung regelmässig Ski. Auch zahlreiche Touristinnen und Touristen möchten die Schweizer Pisten erkunden. Die Schweiz belegt auf der Rangliste der beliebtesten Skidestinationen den sechsten Platz. Dabei legen viele Wintersportfans immer mehr Wert auf eine nachhaltige und bequeme Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Diese steigende Nachfrage spürt auch die SBB und bietet deshalb während der Wintermonate zusätzliche Direktzüge in die Wintersportgebiete an. Weitere Direktzüge verkehren während des ganzen Jahres in touristisch beliebte Destinationen. Neben Direktzügen, die sich bereits in den Vorjahren bewährt haben, kommen in der Wintersaison 2024 neue Angebote dazu.

Neuer Direktzug nach Einsiedeln

Vom 13. Januar bis 3. März 2024 verkehren an den Wochenenden morgens zwei schnelle und direkte Verbindungen von Zürich HB (Abfahrt um 8.27 und 9.40 Uhr) nach Einsiedeln (Ankunft um 09.19 und 10.24 Uhr) und nachmittags wieder zurück (Abfahrt 15.32 und 16.38 Uhr). Dieser RegioExpress bringt Langläuferinnen und Sonnenhungrige ohne Umsteigen direkt auf die Loipe.

Neuer Direktzug Zürich HB–Brig

Von Weihnachten bis Ostern (und an Auffahrt, Pfingsten sowie von Juni bis Oktober) fährt ein neuer, schneller Direktzug samstags von Zürich HB (ab 7.38 Uhr) mit Halt in Lenzburg, Thun, Spiez, Frutigen und Visp nach Brig (an 9.38 Uhr). Sonntags verkehrt der Zug in der Gegenrichtung ab Brig um 16.18 Uhr mit Ankunft in Zürich HB um 18.32 Uhr. Der Zug bringt Skifahrerinnen mit Umsteigen in Spiez oder Frutigen in die Skigebiete des Berner Oberlands sowie ab Visp oder Brig auf die Pisten der Walliser Skigebiete. Der Zug verkehrt ohne Halt in Bern.

VosAlpes Express

Bereits seit drei Jahren verkehrt der «VosAlpes Express» an den Wochenenden sowie an Feiertagen vom 16. Dezember 2023 bis zum 14. April 2024 (Ausnahme 16. und 17. März 2024) zwischen Freiburg und Le Châble. Der Zug verlässt Freiburg um 7.22 Uhr und kommt um 9.15 Uhr in Le Châble an. Von Aigle besteht Anschluss nach Champéry ins Skigebiet Les Portes du Soleil und von Bex ins Skigebiet Villars-Bretaye. Für die Rückfahrt benutzen die Reisenden den «Verbier Express» um 17.27 Uhr ab Le Châble und steigen in Bex (auf demselben Perron) auf den wartenden «VosAlpes Express» um, der um 19.37 Uhr in Freiburg ankommt. Im Vorverkauf sind Sparbillette für den Zug verfügbar. Ausserdem profitieren Reisende bei einer Fahrt mit dem «VosAlpes Express» von 30 Prozent Ermässigung auf ihren Skipass in Verbier sowie 20 Prozent Ermässigung auf den Skipass in Les Portes du Soleil.

Weitere Informationen finden sie auf der SBB Internetseite «VosAlpes Express».

Verbier Express

Der Verbier Express verkehrt an den Wochenenden sowie an den Feiertagen zwischen dem 16. Dezember 2023 und dem 14. April 2024 (Ausnahme 16. und 17. März 2024) zwischen Genf Flughafen und Le Châble. Der Zug fährt dabei jeweils um 7.29 Uhr ab Genf Flughafen sowie um 7.29 Uhr ab Genf und erreicht Le Châble um 9.39 Uhr. Umgekehrt fährt er um 17.27 Uhr in Le Châble ab und kommt um 19.40 Uhr in Genève, um 19.47 Uhr in Genève-Aéroport an. Im Vorverkauf profitieren Reisende von Sparbilletten und bei einer Reise mit dem «Verbier Express» von 30 Prozent Ermässigung auf den 1-Tags-Skipass für den Sektor Verbier.

Weitere Informationen finden sie auf der SBB Internetseite «Verbier Express».

Zusätzliche Direktzüge Genf–Chur

Bereits seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 verkehren am Wochenende zwei Züge direkt von Genf via Bern und Zürich nach Chur und umgekehrt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden mit dem Fahrplan 2024 zwei zusätzliche Direktzüge auf dieser Linie eingeführt. Neu gibt es am Wochenende vier über den ganzen Tag verteilte attraktive Direktverbindungen je Richtung. Chur ist idealer Ausgangspunkt für eine Weiterreise in die bekannten Skigebiete Arosa Lenzerheide, Flims-Laax oder Davos Klosters, wie auch in kleinere Gebiete.

Direktzug von Zürich Flughafen nach Interlaken

Bereits seit dem Fahrplan 2023 fahren Freizeitreisende und Tourist:innen mit dem IC81 direkt und ohne Umsteigen von Zürich Flughafen und der Ostschweiz via Bern nach Interlaken Ost. Ebenso verkehren mit dem IC61 Direktzüge ab Basel SBB via Bern nach Interlaken Ost. Von dort aus bringt die Jungfraubahn Schneebegeisterte in die Jungfrau Ski Region, die die drei Gebiete Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First und Mürren-Schilthorn vereint. Ebenfalls ab Interlaken Ost fährt die Zentralbahn nach Meiringen für eine Weiterreise in das Skigebiet Meiringen-Hasliberg.

Weitere Wintersportzüge und Verlängerungen

Wie bereits in den letzten Jahren setzt die SBB auch in diesem Winter zusätzliche Wintersportzüge nach Chur und Brig ein, die an Wochenenden mit besonders hoher Nachfrage verkehren. Weiter werden bestehende Züge wo möglich und nötig verlängert, um mehr Sitzplätze anbieten zu können. (SBB/mc/ps)

SBB

Snow’n’Rail und Winterausflüge: Reisende profitieren von bis zu 30 Prozent Rabatt

In der Saison 2023/2024 bieten über 25 Skigebiete den ÖV-Reisenden bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Ein- oder Mehrtageskarte. Zusätzlich profitieren die Reisenden beim Kauf eines Freizeitangebots von Snow’n’Rail von bis zu 30 Prozent Rabatt auf das Billett zur An- und Rückreise. Nebst Skiangeboten stehen auch diverse Winterausflugsideen mit Berg und Aussicht zur Auswahl.

Mit einem Snow’n’Rail-Skipass gewährt Intersport Rent den Kund:innen eine Ermässigung von 15 Prozent auf die Miete der Ski- oder Snowboardausrüstung. Der Rabatt kann sowohl im Geschäft mit Vorweisung des Skipasses wie auch online bezogen werden.

Gepäcktransport

Für eine entspannte Reise ohne schweres Gepäck bietet die SBB einen Gepäcktransport an, mit dem Reisende ihre Koffer und die Skiausrüstung direkt von Tür zu Tür oder Bahnhof zu Bahnhof transportieren lassen können.

Mehr Informationen zum Gepäcktransport finden sie auf der SBB Internetseite «Gepäckaufgabe».