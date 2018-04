Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montagmittag etwas weiter vorgearbeitet. Der Leitindex SMI konnte nach einem nur leicht positiven Start etwas deutlicher zulegen und sich zeitweise näher an die Marke von 8’900 Punkten herantasten. Insbesondere die Entspannung im Korea-Konflikt sorgte für eine Stimmungsaufhellung, hiess es im Handel. Nordkorea hat einen Atomwaffen-Verzicht in Aussicht gestellt, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen.

Von der Konjunkturseite meldete die EZB am Morgen einen schwächer als erwarteten Anstieg der Geldmenge, während die Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen zulegte. Die Inflation in Italien war geringer als prognostiziert, was die Zinserwartungen dämpft. Demgegenüber bleiben die US-Strafzölle weiter ein Thema. Ob der US-Präsident Trump die vorläufige Ausnahme für die EU verlängern wird bleibt weiter fraglich. Im Laufe der Woche rücken zudem wichtige US-Konjunkturdaten sowie die Sitzung des Fed in den Fokus. Steigende Zinssorgen könnten sich für die Börsen als Dämpfer erweisen. Hierzulande hat das KOF-Konjunkturbarometer im April einen leichten Anstieg ausgewiesen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,36 Prozent höher bei 8’874,65 Punkten (Tageshoch 8’887). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,31 Prozent auf 1’467,39 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,30 Prozent auf 10’517,20 Stellen. Bei den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Plus, fünf im Minus und einer (Schindler) unverändert.

Grösste Gewinner im SMI/SLI sind UBS (+0,8%). Dahinter folgen Swisscom, die am Mittwoch die Zahlen zum ersten Quartal präsentieren wird, Lonza, Kühne+Nagel und Adecco (je +0,7%). Freundlich zeigen sich auch Richemont (+0,6%) und Swatch (+0,5%) und auch die Schwergewichte Roche (+0,6%), Nestlé (+0,3%) und Novartis (+0,1%) stützen den Gesamtmarkt inzwischen allesamt.

Zurich (+0,1%), Bâloise (+0,2%) und Helvetia (+0,1%) haben 2017 ihre Solvenzpositionen verbessert. Der sogenannte Solvenzquotient, der am Prüfinstrument Swiss Solvency Test (SST) der Aufsichtsbehörde Finma gemessen wird, erhöhte sich per Stichtag 1. Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr bei Baloise auf 262 von 214 Prozent und bei Zürich auf 216 von 204 Prozent.

Sika (+0,1%) profitieren kaum von einer Analystenbewertung. Die Deutsche Bank hat die Abdeckung der Titel des Bauchemiekonzerns mit „Buy“ und einem Kursziel von 8’386 Franken wieder aufgenommen. Angesichts neuer Produkte und bemerkenswerter Wachstumsraten werde Sika weiterhin das stärkste organische Wachstum im Sektor aufweisen, so die Einschätzung.

Für Vifor (+0,1%, 156,45 Fr.) hat Vontobel das Kursziel kräftig auf 157 (117) Franken angehoben und bestätigt die „Hold“-Bewertung. In die Schätzung wurden zwei neue Medikamente mit einbezogen, heisst es.

Aryzta (-3,8%, 21,53 Fr.) werden hingegen von einer Analysteneinschätzung belastet. Die UBS hat das Kursziel auf 23,50 von 24,50 Franken gesenkt. Die Bewertung lautet weiter „Neutral“. Der Analyst nennt einen schwächeren Backwarenmarkt und die Wechselkurse als Gründe. Zudem notieren Clariant (-0,9%), Partners Group (-0,4%), Logitech und CS (je-0,2%) im Minus.

Im breiten Markt hat Addex (+0,6%) für das vergangene Jahr einen etwas höheren Verlust verbucht und stellt für das laufende Jahr die Erreichung von Meilensteinen bei neuen Medikamenten in Aussicht. Der Barmittelbestand stieg durch die Kapitalerhöhung markant an. Auch Kuros (-0,5%) weist für 2017 einen weniger hohen Fehlbetrag aus.

Bernstein hat das Ziel für AMS (-0,6%) gesenkt und Berenberg jenes für Straumann (+2,1%) erhöht. GAM (-3,5%) werden Ex-Dividende gehandelt. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Börsenkurs bei Google Finance