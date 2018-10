Zollikofen – Der Haushaltsgeräte-Anbieter V-ZUG transformiert seine IT-Organisation und legt damit die Grundlage für die digitale Zukunft. Als Teil dieser Neuausrichtung werden die IT-Basisdienstleistungen zukünftig von T-Systems bereitgestellt. Die Vereinbarung, die mit der Metall Zug Gruppe abgeschlossen wurde und auf eine Vertragslaufzeit von sechs Jahren beläuft, umfasst User Help Desk, Kommunikationsdienstleistungen und IT-Sicherheit sowie IT-Infrastrukturen und IT-Arbeitsplätze. Gleichzeitig treibt V-ZUG mit T-Systems als Lösungspartner die Standardisierung und Modernisierung ihrer IT-Umgebung voran.

«Die Neuausrichtung der IT ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt hin zur digitalen Transformation der V-ZUG. Grundlage für die angestrebten Innovationen ist eine verlässliche, stabile und sichere IT mit einem professionellen Support für alle Mitarbeitenden. T-Systems begleitet uns als Lösungspartner auf diesem Weg und verschafft uns den notwendigen Spielraum, damit wir uns auf die Wertschöpfung und den Ausbau unserer digitalen Fähigkeiten fokussieren können», sagt Michael Fell, Head of IT & Telecommunication bei V-ZUG.

«V-ZUG ist ein Leuchtturm in der Industrie – und steht über die Landesgrenzen hinweg für Innovation und Schweizer Qualität. Die digitale Transformation der Organisation und die Stärkung der digitalen Kompetenzen sind heute geschäftsentscheidend, um Innovation voranzutreiben. Ich freue mich sehr, dass wir V-ZUG bei diesem wichtigen Vorhaben begleiten dürfen und ihnen den Weg in die digitale Zukunft ebnen können», ergänzt Stefan Züger, VP Sales & Service bei T-Systems Schweiz.

T-Systems erbringt die IT-Services von ihrem Rechenzentrumstandort in Zollikofen aus. Dank des professionellen Supports sowie dem Zugang zu einem internationalen Netzwerk von Spezialisten der Deutschen Telekom AG wird die T-Systems V-ZUG insbesondere auch in Digitalisierungsthemen wie Industrie 4.0, IoT, Smart Factory und Performance Excellence beratend zur Seite stehen. (T-Systems/mc)

