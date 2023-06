REYL Intesa Sanpaolo: Sophie Lavaud – erste Schweizerin, die alle Achttausender bestiegen hat

Genf/Zürich – REYL Intesa Sanpaolo ist stolz darauf, die Bergsteigerin Sophie Lavaud zu unterstützen, die am Montag den pakistanischen Nanga Parbat in der Himalaya-Kette bestiegen hat. Damit erreichte sie sowohl ihren 14. und letzten Gipfel über 8000 Meter als auch ihr Ziel, elf Jahre nachdem sie es sich vorgenommen hatte.

Sophie Lavaud erreichte am Montag, 26. Juni, den Gipfel des Nanga Parbat (8125 Meter) in Pakistan, nachdem sie mehr als zwölf Stunden unter schwierigen Bedingungen mit viel Schnee und Wind aufgestiegen war.

REYL Intesa Sanpaolo unterstützt Lavaud seit vielen Jahren

Die Bergsteigerin, die seit 2017 von REYL Intesa Sanpaolo unterstützt wird, besitzt die schweizerische, französische und kanadische Staatsbürgerschaft. Sie ist somit gleichzeitig die erste Schweizerin, die erste französische und erste kanadische Person, die alle 14 Achttausender der Himalaya-Kette und des Karakorum-Gebirges erreicht hat.

Nach einer Karriere als Managerin in der Hotel-, Luxus- und Veranstaltungsbranche in Genf hat Sophie Lavaud 2012 einen bemerkenswerten Einstieg in die Welt des Bergsteigens geschafft. Sie schloss die Besteigungen von Shishapangma (8020 Meter) und Cho Oyu (8201 Meter) in einem Abstand von nur zehn Tagen erfolgreich ab.

Die Besteigung des Everest 2014 und der erste Versuch, den K2 im Jahr 2016 zu besteigen, waren Gegenstand der Filme des französischen Filmemachers und Bergführers François Damilano («On va marcher sur l’Everest» und «K2, une journée particulière»). 2019 hat sie erfolgreich den Annapurna, den Kangchenjunga und den Gasherbrum I bestiegen. Im Jahr 2023 erklomm sie den Shishapangma (8027 Meter).

Sophie Lavaud. (Foto: zvg)

Sophie Lavaud ist Botschafterin der NGO Terre des Hommes und unterstützt humanitäre Projekte zur Verbesserung der Überlebenschancen von schwangeren Frauen in den Bergregionen, in denen sie ihre Expeditionen durchführt.

François Reyl, CEO, sagt: «Die Entschlossenheit, das Engagement, die Anpassungsfähigkeit und die Agilität, die Sophie seit Beginn ihres Abenteuers unter Beweis gestellt hat, sind Werte, die wir teilen. Sie sind eine echte Inspirationsquelle für unsere unternehmerische Kultur. Die Bank ist stolz darauf, eine Sportlerin und Abenteurerin von solchem Kaliber zu unterstützen, die zudem die erste Schweizerin ist, die diese aussergewöhnliche Leistung vollbracht hat.» (REYL/mc)