Agilere Belegschaft dank Oracle Dynamic Skills

Zürich – Oracle kündigt mit Dynamic Skills eine neue Lösung als Teil von Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) an, die Unternehmen dabei hilft, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter besser zu verstehen, zu verwalten und zu erweitern.

Dynamic Skills macht sich künstliche Intelligenz (KI) zu Nutze, um Führungskräften eine stets aktuelle Übersicht über die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu geben, damit sie Talente gewinnen,entwickeln und fördern können. HR- und Unternehmensleiter erhalten so die nötigen Einblicke, um jetzt und in Zukunft über die richtigen Talente zu verfügen.

Die Fähigkeiten, die Mitarbeiter heute haben und brauchen, ändern sich stetig. Technologie schafft fast täglich den Bedarf an neuen Fähigkeiten. Von Mitarbeitern wird daher erwartet, dass sie sich regelmässig weiterbilden. Das Problem: Viele Menschen beschreiben ähnliche Skills oft ganz unterschiedlich und der Pool an Fähigkeiten wächst für Unternehmen somit endlos. Ohne ein System zur Erfassung und Einordnung dieser sich fortlaufend weiterentwickelnden Daten fällt es Personalleitern schwer, einen Überblick über alle vorhandenen Skills innerhalb der Organisation zu behalten und die richtigen Talente zur Unterstützung der Geschäftsstrategie zu finden. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen mit Lösungen wie Dynamic Skills permanent Einblick in einen geordneten Talent-Pool haben.

Oracle Dynamic Skills sorgt für eine stets genaue Aufzeichnung der Qualifikationsdaten innerhalb des Unternehmens, einschliesslich Stellenbezeichnungen, Mitarbeiterfähigkeiten, Erfahrung und Ausprägung der Skills. Der vollständige Überblick über diese Daten hilft Personalleitern, die Karriereentwicklung ihrer Mitarbeiter zu fördern, effektiver zu planen sowie einzustellen und so eine hochqualifizierte Belegschaft zu entwickeln.

Weitere Details zu Oracle Dynamic Skills und dessen Funktionsumfang erhalten Sie hier. (Oracle/mc)