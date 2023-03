radicant setzt beim Schutz der Kundendaten auf die Expertise von CloudGuard

Über radicant

radicant bank ag (radicant) ist ein daten- und technologiegetriebener Finanzdienstleister mit dem Ziel, den Zugang zu personalisierten, nachhaltigen Bank- und Vermögensverwaltungslösungen rund um die Uhr zu demokratisieren. Als erste digitale Nachhaltigkeitsbank der Schweiz will sie gemeinsam mit ihrer Community die 17 UN-Entwicklungsziele (SDGs) der UN-Agenda 2030 fördern, um Kapital für eine nachhaltige Welt zu mobilisieren. Durch erhöhte Transparenz will radicant ihren Kund:innen helfen, ihre individuellen Finanz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. radicant befindet sich derzeit in der Aufbauphase und erhielt im Mai 2022 die Banklizenz von der FINMA. radicant.com