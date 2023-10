Green Metro-Campus Zürich geht in die nächste Bauetappe

Lupfig – Die Datacenter-Anbieterin Green gibt die nächste Etappe auf dem Green Metro-Campus bekannt. In Dielsdorf ist der Baustart der Datacenter N und O erfolgt. Die beiden neuen Hochleistungs-Datacenter bieten auf einer Fläche von 11’600 m2 Platz für rund 4’000 Serverracks für bis zu 160’000 IT-Systeme.

Mit dem Metro-Campus Zürich erhöht Green die Datacenter-Kapazitäten um 35 Megawatt für den Betrieb der Kundensysteme. Der Campus in Dielsdorf umfasst eine Fläche von 46’000 m2 und besteht aus leistungsfähigen und energieeffizienten Datacentern sowie einem Business Park mit Bürogebäude. Das erste Datacenter wurde bereits im Dezember 2022 fertiggestellt. Derzeit befindet sich das moderne Bürogebäude im Bau, welches im Sommer 2024 bezugsbereit ist. Die Ausbauphase drei mit der Umsetzung derDatacenter N und O startet früher als geplant, da die Nachfrage nach sicheren und leistungsfähigen Datacentern stark ansteigt.

Datenwachstum und Digitalisierung als Treiber

Das Datenwachstum nimmt zu und gleichzeitig steigt der Bedarf an Rechenleistung. Immer weniger Unternehmen nutzen eigene Serverräume oder Rechenzentren; hohe Investitionen in Modernisierung und Nachhaltigkeit sprechen dagegen. Stattdessen verlagern sie ihre Systeme in sichere, effizientere und nachhaltigere Datacenter sowie in die Cloud. Da Green sowohl als Datacenter-Anbieterin für Unternehmen als auch für führende Cloud-Anbieter tätig ist, steigt die Nachfrage besonders stark an.

«Unser Wachstum widerspiegelt den rasanten Technologie- und Digitalisierungsschub», erklärt Roger Süess, CEO von Green, und fügt hinzu: «Moderne Datacenter sind Voraussetzung, damit diese Transformation in hohem Tempo, sicher und nachhaltig in der Schweiz realisiert werden kann.»

Abwärmenutzung der Datacenter senkt CO2-Ausstoss

Auch die zwei neuen Datacenter werden mit einer Abwärmeauskopplung realisiert, damit die Abwärme in den umliegenden Gemeinden für CO2-neutrales Heizen genutzt werden kann. Green investiert mehrere Millionen in die Abwärmeauskopplung und kooperiert mit Energie 360°, die in der Region mehrere Fernwärme-Verbundprojekte plant und umsetzt. Dank der Auskopplung können mit dem Datacenter M bis zu 3’500 Haushalte sowie Industrie und Gewerbe versorgt werden.

Die erste Fernwärmezentrale entsteht im Jahr 2024 auf dem Metro-Campus-Areal und dient zur Versorgung von bis zu 3’500 Haushalten in Dielsdorf. Mit der Abwärme der beiden neuen Datacenter können weitere Haushalte und das Gewerbe mit Fernwärme in der Region versorgt werden. «Mit der Abwärmenutzung und vielen weiteren Massnahmen tragen wir zur Kreislaufwirtschaft bei und unterstützen die Energiewende. Für uns ist klar, dass nur mit nachhaltigen Datacentern eine zukunftsorientierte Digitalisierung erreicht werden kann», erklärt Roger Süess. (Green/mc)