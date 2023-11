Investor Summit Liechtenstein: Ausgewählte Startups präsentieren sich vor Entscheidungsträgern

Vaduz – Der Investor Summit Liechtenstein bringt am 21. November erneut ausgewählte Startups mit Entscheidungsträgern und Investoren zusammen. Zu den prominenten Speakern zählen die Unternehmer und Investoren Julian Teicke, Joachim Schoss und Sophie Lamparter. Tickets sind erhältlich.

Am Investor Summit Liechtenstein, der wichtigsten Startup-Plattform der Region, dreht sich alles um die Vernetzung von Ideen und Kapital. Die Veranstaltung am 21. November 2023 in Schaan/Liechtenstein vernetzt erneut Investoren und Entscheidungsträger mit ausgewählten Startups und gibt aktuelle Einblicke, wie Jungunternehmen ihr Wachstum finanzieren. Das Programm bietet spannende Referate und Diskussionsrunden, interessante Workshops und attraktive Networking-Möglichkeiten zur Vernetzung.

Für Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni trägt der Investor Summit Liechtenstein in beeindruckender Weise dazu bei, Jungunternehmen, Investoren und Entscheidungsträger zusammen zu bringen. «Eine erfolgreiche Start-Up-Szene lebt vom Netzwerk. Der Investor Summit schlägt die notwendigen Brücken, ermöglicht Kontakte und fördert so die Entstehung und Weiterentwicklung innovativer Geschäftsmodelle», so Monauni.

Acht Startups ausgewählt – grosser Andrang

Im Zentrum der Veranstaltung stehen die Pitches der Startups. Ausgewählte Startups und Wachstumsunternehmen präsentieren sich vor dem Publikum und erhalten damit die einzigartige Gelegenheit, hochkarätige Investoren und Entscheidungsträger von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen, um Geldgeber für ihr weiteres Wachstum zu finden.

Eine Jury des Vereins Liechtensteiner Investitionsmarkt hat im Rahmen des Bewerbungsprozesses mehr als 70 Startups geprüft und die Crème de la crème der Bewerber bestimmt. Die Startups und Wachstumsunternehmen werden sich im Rahmen eines Pitches vorstellen, um wertvolle Kontakte zu knüpfen, Kapitalgeber zu finden und vom Know-how erfahrener Entscheidungsträger zu profitieren.

Die Gewinner des Auswahlverfahrens lauten:

AI Morphous : Blutdiagnosegerät zur Reduktion von lebensbedrohlichen Embolien

: Blutdiagnosegerät zur Reduktion von lebensbedrohlichen Embolien Health Yourself : Digitale Gesundheitsvorsorge von Zuhause

: Digitale Gesundheitsvorsorge von Zuhause MindMetrix AG : Fitness-Tracker für das Gehirn

: Fitness-Tracker für das Gehirn NEUR.ON : Smarte Plattform für Übersetzungs-Lösungen

: Smarte Plattform für Übersetzungs-Lösungen Phaseform : Die nächste Generation von Optik-Lösungen

: Die nächste Generation von Optik-Lösungen qCella : innovativen Heizlösung für neue Anwendungen

: innovativen Heizlösung für neue Anwendungen Tantum Pay : Digitale Identitätsverifizierung und Zahlungslösung in einer App

: Digitale Identitätsverifizierung und Zahlungslösung in einer App Vigilitech: Gerät zur Steigerung des Wohlbefindens bei Tierversuchen

Prominente Speaker

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung sind die Auftritte bekannter Unternehmer und Investoren. Julian Teicke ist Gründer und CEO von Wefox. Das Startup wurde ursprünglich in Liechtenstein gegründet und hat mittlerweile seinen Hauptsitz in Berlin. Wefox hat sich zum Ziel gesetzt, die Versicherungsbranche radikal zu verändern und beschäftigt bereits mehr als 1300 Mitarbeitende. Teicke ist Investor, Mitgründer und Vorstandsmitglied mehrerer europäischer Tech-Startups.

Joachim Schoss ist mehrfacher Unternehmensgründer und Investor. Er gründete unter anderem die Online-Marktplatz Scout24 und verkaufte das Unternehmen nach einem schweren Verkehrsunfall an die Deutsche Telekom. Schoss investiert in Startups und Wachstumsunternehmen und unterstützt gemeinnützige Initiativen. 2002 wurde er zum Business Angel des Jahres in der Schweiz gewählt.

Sophie Lamparter ist eine feste Grösse für europäische und vor allem auch schweizerische Start-ups, die den Sprung ins Silicon Valley wagen wollen. Ihr Inkubator Dart Labs vernetzt Startups mit Investoren, Entwicklern und Kunden. Zuvor arbeitete sie bei Swissnex, dem Schweizer Aussenposten für Innovation, in San Francisco, um Startups bei ihrer US-Strategie zu unterstützen.

Interessante Workshops

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können darüber hinaus optional Workshops besuchen und vertieft in ausgewählte Themen eintauchen. Insgesamt drei Workshops stehen parallel zur Auswahl. Die Workshops werden mit den Partnern SICTIC, Verve Ventures und Panitek organisiert und behandeln die Themen «Angel Investing», «Venture Capital» und «Marktopportunitäten in Indien».

Der Investor Summit Liechtenstein erwartet wieder rund 200 private und institutionelle Investoren, Start-up-Gründer sowie Entscheidungsträger aus dem deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung wird von der Liechtensteiner Regierung getragen sowie zahlreichen Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Netzwerkpartnern und Institutionen unterstützt. Patronatsträger ist der Verein Liechtensteiner Investitionsmarkt. (Investor Summit Liechtenstein /mc/ps)

Informationen und Anmeldungen unter http://www.investorsummit.li/