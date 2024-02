Sandro Baebler kreiert neue Bildwelt für Aepsy

Zürich – Seit der Gründung 2020 vermittelte die Schweizer Health-Tech-Plattform Aepsy bereits Tausende von Hilfesuchenden an über 200 Psychologinnen und Psychotherapeuten. Im vergangenen Jahr waren auf Aepsy im Durchschnitt täglich zu jedem Zeitpunkt 70 psychologische Fachpersonen frei verfügbar – ohne Warteliste. Neu: Ab sofort vermittelt Aepsy neben der bereits bestehenden Einzeltherapie auch Paartherapie- und Familientherapieplätze bei sorgfältig ausgewählten qualifizierten Psychologinnen und Psychotherapeuten.

Von Hollywood nach Zürich: Kooperation mit Sandro Baebler

Mit Ästhetik, Geist und Herz für mentale Gesundheit: Für die visuelle Umsetzung des Relaunches und der Erweiterung des Angebots hat sich das Jungunternehmen die Expertise eines international anerkannten Kreativschaffenden ins Team geholt: Der renommierte Schweizer Fotograf Sandro Baebler, der normalerweise internationale Prominente aus der Unterhaltungsindustrie für globale Kampagnen in Szene setzt, hat diesmal aus seiner persönlichen Passion für das Thema heraus, seine Kreativität Aepsy gewidmet. Für die neue Aepsy Bildwelt fing Baebler die eindrückliche Natur in den Schweizer Alpen fotografisch ein. Zusätzlich wurde in Zürich ein Fotoshooting ausschliesslich mit Laien-Modellen umgesetzt, darunter auch eine Frau in Erwartung, ein Paar und eine Familie mit Kleinkind.

Sandro Baebler: «In meiner Jugend, war ich stark mit mentalen Belastungen und deren Auswirkungen konfrontiert, da mir nahestehende Personen betroffen waren. Daher liegt mir das Thema mentale Gesundheit sehr am Herzen. Ich bin davon überzeugt, dass Aepsy dazu beitragen kann, die Thematik in der Schweiz zu entstigmatisieren, damit mehr Menschen die psychologische Unterstützung erhalten, die sie benötigen oder sich wünschen. Ich freue mich, mit meiner Fotografie nun auch Teil der Reise von Aepsy zu sein.»

Die neue visuelle Identität spiegelt Aepsys Ansatz wider, psychologische Unterstützung für alle zugänglicher zu machen. Dazu gehört auch eine ansprechende Produktgestaltung und Produkterfahrung (UX / UI) für die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform.

«Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination von Benutzererfahrung, Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit entscheidend ist, um den Umgang mit psychischer Gesundheit zu verbessern», sagt Adonis Bou Chakra, Mitgründer und CPO von Aepsy. «Unsere neue Bildsprache konzentriert sich darauf, die Komplexität des menschlichen Geistes visuell zu erfassen. Wir mischen Porträts von unterschiedlichen Menschen mit Naturaufnahmen, um eine einfache Geschichte darüber zu erzählen, wie die Aussenwelt und unser Inneres von anderen und uns selbst gesehen, gefühlt und verstanden werden können.» Die neue Bildwelt wird auf der neu designten Website von Aepsy, sowie auf Social Media, im Newsletter, in Unternehmensdokumenten und auf gedruckten Werbematerialien eingesetzt.

Prävention als Schlüssel zur Förderung der mentalen Gesundheit

Personen, die über Aepsy ein psychologisches Coaching, eine Psychotherapie, Paartherapie oder Familientherapie buchen, rechnen die gebuchten Sitzungen über die Zusatzversicherung ihrer Krankenkasse ab. Diese strategische Ausrichtung auf präventive Massnahmen ermöglicht es, frühzeitig Unterstützung zu bieten und Krisen zu verhindern, damit es gar nicht erst zur teureren Krisenintervention kommt. Aepsy kooperiert dafür auch direkt mit Versicherungsunternehmen wie der Sanitas und AXA und Arbeitgebenden, wie der Helsana, die ihren Mitarbeitenden oder Kund:innen vereinfachten Zugang zu psychologischer Unterstützung bieten möchten.

Nicolas Egger, Mitgründer & CEO betont: «Unsere Mission ist es, das Thema mentale Gesundheit nachhaltig zu entstigmatisieren und den Zugang zu frühzeitiger, passender psychologischer Unterstützung zu erleichtern. Mit unserer neuen Webseite und den erweiterten Therapieoptionen sind wir einen Schritt näher an dieser Vision. Wir freuen uns, dass Sandro Baebler unsere Botschaft so kraftvoll visuell umgesetzt hat.» (Aepsy/mc/ps)

Über Aepsy

Aepsy wurde 2020 von Nicolas Egger (CEO), Adonis Bou Chakra (CPO) und Hiep Doan (CTO) in Zürich gegründet. Die Aepsy-Plattform automatisiert neben einem eigens entwickelten Matching-Verfahren auch die komplette Patientenadministration, wodurch Nutzer:innen direkt bei Aepsy Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen finden, Termine buchen, mit Fachpersonen chatten und Zahlungen abwickeln können. Das Startup beschäftigt aktuell 15 Personen und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen in der Schweiz den Zugang zu Therapie zu erleichtern. In den ersten zweieinhalb Jahren seit der Gründung wurden bereits Tausende von Nutzer:innen an über 200 handverlesene psychologische Fachpersonen vermittelt.

https://www.aepsy.com/

Über Sandro Baebler

Sandro Baebler ist ein Fotograf und Regisseur, der sich auf Porträts und Sport spezialisiert hat. Seine Arbeiten sind unter anderem in Elle, GQ, Vanity Fair, Wired, L’Officiel Hommes, Zeit, Rolling Stone & Vogue erschienen, und er hat zahlreiche Porträts von bekannten internationalen Persönlichkeiten und Prominenten geschossen. Neben der Fotografie setzt er seinen einzigartigen Stil auch in wunderschön inszenierten Bewegtbildern um. Als Regisseur verbindet Sandro die Präzision und Erdverbundenheit seiner Schweizer Wurzeln mit der Vitalität und dem Einfühlungsvermögen seiner häufigen Reisen. Wenn er nicht unterwegs ist, findet man ihn am ehesten in Zürich, New York oder Los Angeles.

https://www.sandrobaebler.com/