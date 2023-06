Andermatt Music: Krönender Saisonabschluss mit Stephan Eicher

Andermatt – Ein Wochenende mit Stephan Eicher. Ob Folk, Rock, Elektro oder Pop, Eicher ist bekannt für seine Vielschichtigkeit. Am 30. Juni 2023 erhält er für sein Konzert in Andermatt eine «Carte blanche» und damit einen musikalischen Blankoscheck: Er darf spielen, was er will. Und gleich darauf, am 1. Juli 2023, treffen der Ausnahmekünstler und das Andermatter Residenzorchester, das Swiss Orchestra, unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer aufeinander. Sie erfüllen sich gegenseitig musikalische Wünsche und garantieren damit ein einzigartiges Konzerterlebnis. Einer der bekanntesten Schweizer Musiker, bepackt mit Welttourneen, vielseitigen und sehr erfolgreichen Alben und seinem ureigenen Chanson-Repertoire setzt, damit den glänzenden Abschluss zur aktuell laufenden Konzertsaison.

Eine «Carte blanche» und ein Konzert der Wünsche bei Andermatt Music: Wenn Stephan Eicher und das Swiss Orchestra, welches in Andermatt als Residenzorchester «den Ton angibt», aufeinandertreffen, werden Sehnsüchte und gegenseitige Herzensangelegenheiten wahr. Neben speziellen Arrangements von Eichers Liedern erfüllen sich der Ausnahmekünstler und das Sinfonieorchester gegenseitig musikalische Wünsche. Klassische Musik und Pop verschmelzen. Stil- und Epochengrenzen werden überwunden. Und so gibt es nicht nur für eingefleischte Eicher-Fans einmal mehr neue Facetten und Klangwelten zu entdecken.

Ein Happening für Musikfans aller Gattungen mitten in den Bergen. Und zugleich ein musikalisches Experiment. Denn Details zum Programm gibt es erst live vor Ort in der Andermatt Konzerthalle. Und die besondere Nähe des Publikums zu den Akteuren auf der Bühne verspricht einen speziellen Abend.

Saisonstart mit 2. Goethe Tage Andermatt

Mit der Preview der «Goethe Tage» startet Andermatt Music am Wochenende vom 26. bis 27. August 2023 in die kommende Konzertsaison. Gemeinsam organisiert mit dem „Sasso San Gottardo“, bietet die zweitägige Veranstaltung aussergewöhnliche Einblicke in Johann Wolfgang von Goethes Verhältnis zur Schweiz sowie seinen Einfluss auf die Geschichte und Selbstwahrnehmung des Landes. Thematischer Schwerpunkt der 2. Goethe Tage Andermatt ist «Goethes Tell und andere Helden». Denn Goethe ist in Stäfa auf den Tell-Stoff gestossen und hat diesen seinem Freund Friedrich Schiller als Romanvorlage ans Herz gelegt. Andermatt Music veranstaltet die «Goethe Tage Andermatt» jährlich und bietet an Originalschauplätzen einen einzigartigen Mix aus Musik, Literatur, Theater und Geschichte. (mc/pg)

Andermatt Music