Das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt auf Probefahrt

Helsinki – In Finnland wird derzeit das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt gebaut: Die «Icon of the Seas». Der 365 Meter lange Riesenkreuzer hat diese Woche eine erste Probefahrt unternommen.

Das Schiff bietet nach Angaben der Reederei Royal Caribbean Platz für 7600 Passagiere. Zusammen mit der Besatzung kann es knapp 10’000 Menschen transportieren. Neben einem riesigen Wasserpark sollen Minigolfplatz, eine Eislaufbahn, ein Kletterpark und ein Surfsimulator für die Unterhaltung der Passagiere sorgen, ausserdem ein Infinity Pool, Whirpools, Spas, Sportangebote und mehr als 40 Restaurants.

Im «Aquadome» sollen abends Akrobatik- und Tauchshows stattfinden. Anders als viele andere Kreuzfahrtschiffe ist die «Icon of the Sea»» vor allem auf Familien mit Kindern ausgerichtet.

Umweltverträglicher Antrieb

Das neue Schiff wird nach Reederei-Angaben mit mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben und mit Brennstoffzellentechnologie ausgestattet. Zudem verfügt es über ein hochmodernes Abfallmanagementsystem und kann Maschinenwärme in Strom umwandeln.» (mc/pg)