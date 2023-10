Zugriffskontrolle für Unternehmen im digitalen Zeitalter

Groenlo – Inmitten des technologischen Wandels revolutioniert das cloud based access control System das Datenmanagement von Unternehmen wie nie zuvor.

Dieser Wandel wurde durch technologische Innovationen, angeführt von führenden Anbietern wie Nedap Security Management kombiniert mit sich ändernden Geschäftsanforderungen, vorangetrieben.

In diesem Artikel werden die Unterschiede zwischen On-Premises-, Pseudo-Cloud- und Cloud-Native-Zugriffssystemen beleuchtet und herausgefiltert, welche Lösung für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

On-Premises-Systeme – Eigenverantwortung im Fokus

In der Vergangenheit setzten Unternehmen hauptsächlich auf On-Premises-Lösungen. Hierbei werden Software und Daten direkt auf firmeneigenen Servern gehostet. Der große Pluspunkt: volle Kontrolle und Sicherheit über alle Daten. Allerdings geht dieser Vorteil oft mit höheren Kosten einher, nicht nur für die Anschaffung, sondern auch für Wartung und Updates.

Pseudo-Cloud – Wenn bewährte Systeme auf Innovation treffen

Mit der Ankunft der Cloud-Technologie wollten viele Unternehmen die Gewinne nutzen, ohne die bisherige Infrastruktur zu verwerfen. Das Resultat war die sogenannte Pseudo-Cloud. Hierbei bleibt die bisherige Software, die im System des Unternehmens selbst installiert ist, erhalten – wird jedoch mit der Cloud kombiniert. Obwohl die Daten in der Cloud gespeichert sind, behält jedes Unternehmen seine eigene, individuelle Software.

Cloud-Native – Die Zukunft der Datenverwaltung

Cloud-Native-Systeme repräsentieren den aktuellen Stand der Technik. Sie laufen vollständig in der Cloud, wodurch eigene Server völlig überholt sind. Dies spart signifikante Hardwarekosten und ermöglicht problemloses Wachstum. Vergrößert sich ein Unternehmen, passt sich das System nahtlos an. Hinzu kommt die leichte Verknüpfung mit anderen digitalen Diensten, was die Arbeitsabläufe mit hohem Wirkungsgrad gestaltet.

Welches System passt zu Ihnen?

Bei der Auswahl zwischen diesen drei Systemtypen spielen diverse Aspekte eine Rolle – das verfügbare Budget, die konkreten Anforderungen des Unternehmens und die entsprechenden Zukunftspläne des Unternehmens. Zudem sollte man die Kosten und Vorzüge auf lange Sicht im Blick behalten.

On-Premises-Systeme könnten trotz ihrer höheren Erstinvestitionen und dem intensiveren Wartungsaufwand für diejenigen interessant sein – die Wert auf umfassendes Screening und Datensicherheit legen. Pseudo-Cloud-Systeme hingegen, bieten sich für Firmen an, die einen sanften Übergang zur Cloud-Technologie anstreben, ohne ihre aktuelle Infrastruktur über den Haufen zu werfen. Wer hingegen großen Wert auf Anpassungsfähigkeit und Erweiterbarkeit legt – für den dürfte die Cloud-Native-Option besonders attraktiv sein.

Den optimalen Weg für Ihr Unternehmen finden

Im Auswahlprozess zur richtigen Lösung ist es von essenzieller Bedeutung, die individuellen Unternehmensziele gründlich zu durchleuchten. Bevor eine Wahl getroffen wird, sollte überlegt werden, wie jedes System individuell die eigenen Arbeitsabläufe potenziell beschleunigt, Sicherheitslücken minimiert und langfristige Kosteneinsparungen geboten werden. Ein gut durchdachtes Zugriffsmanagement trägt schließlich dazu bei, Prozesse zu optimieren, Datenverluste zu verhindern und Investitionen in die Zukunft zu verkleinern. (Nedap Security /mc/hfu)