Erste Cannabis-Ernte: Grosser Erfolg für Schweizer Startup Zuwuchs

Zürich – Das Luzerner Startup Zuwuchs hat anfangs Jahr die erste Cannabis-Ernte eingefahren und verzeichnet dabei grossen Erfolg. Zuwuchs bietet die Möglichkeit für ihre Kundinnen und Kunden, in Cannabis-Pflanzen zu investieren – unabhängig vom Finanzmarkt und von Börsenschwankungen. Die erste Ernte übertrifft mit über 400 Gramm Ertrag pro Pflanze alle Erwartungen.

Der Jahresbeginn bringt für das Startup aus Luzern einige Veränderungen und vor allem einen grossen Erfolg. Die Ende 2022 gegründete Zuwuchs AG konnte anfangs 2024 die Erträge ihrer Arbeit ernten – und das wortwörtlich. Die gepflanzten Cannabis-Stecklinge, die ein Jahr lang unter freiem Himmel gehegt und gepflegt wurden, wurden abgeerntet und zu CBD getrocknet. Dabei verzeichnet Zuwuchs grossen Erfolg: Mit über 400 Gramm Ertrag pro Pflanze wurden die Erwartungen deutlich übertroffen.

Gewinnausschüttung im Frühjahr 2024

“Über 400 Gramm Ertrag pro Cannabis-Pflanze ist ein grosser Erfolg für uns”, so Claudio Imhof, Head of Sales bei der Zuwuchs AG. “Wir sind stolz, dass sich unsere Arbeit auszahlt und freuen uns, diesen Erfolg mit unseren Investorinnen und Investoren zu teilen.” Das geerntete CBD wird im nächsten Schritt an Abnehmer aus der Pharma- und Kosmetikindustrie verkauft und die resultierende Rendite ausgeschüttet. “Die Ausschüttung der Rendite planen wir im Frühling 2024. Damit stellen wir sicher, dass wir den besten Preis für unser Schweizer CBD erhalten und möglichst viel ROI erzielen können.”

Neues Jahr, neue Plantage

Das neue Jahr bietet für Zuwuchs auch die Chance, die Erkenntnisse aus dem ersten Anbau-Zyklus umzusetzen. So arbeitet das Start-up neu mit der Outdoor Production AG aus dem Aargau zusammen, um den Investorinnen und Investoren auch in den nächsten Jahren möglichst viel Rendite zu ermöglichen. Die Plantage in Nesselnbach ist um einiges grösser als die bisherige Anbaufläche. Sie wird im Frühling 2024, nach den Eisheiligen, wieder mit frischen Cannabis-Stecklingen bepflanzt. Wer bei Zuwuchs investiert, investiert in Swissness durch und durch. “Mit der neuen Plantage haben wir einen kompetenten Partner gefunden, der den Anbau und die Pflege der Pflanzen für uns übernimmt”, so Claudio Imhof. “Natürlich ändert sich auch mit der neuen Plantage nichts am Prinzip, dass unsere Investorinnen und Investoren die Felder jederzeit besichtigen können.”

Das Zuwuchs-Prinzip

Das Potenzial von medizinische verwendetem CBD ist gross – dieses Potenzial nutzt die Zuwuchs AG, um ihren Investorinnen und Investoren eine attraktive Anlagemöglichkeit zu bieten, die im Gegensatz zu Aktien oder anderen Geldanlagen nicht vom Finanzmarkt abhängig und weniger volatil ist. Bei Zuwuchs können Personen in eine bestimmte Anzahl von Cannabis-Stecklingen investieren, die in der Schweiz angebaut und nach dem natürlichen Wachstumsmuster der Pflanzen geerntet werden. Aus dem Verkaufspreis, den die Zuwuchs für das geerntete CBD erhält, entsteht die Rendite, welche an die Investorinnen und Investoren zurückfliesst. (Zuwuchs/mc/ps)