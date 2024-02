Marie Didier, CEO MATIS, im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Frau Didier, mit Ihrer multispektralen Technologie und einem auf maschinellem Lernen basierenden Algorithmus extrahieren Sie den chemischen und digitalen Fingerabdruck von Kunstwerken und machen diesen über eine sichere Software zugänglich. Was an der Lösung ist Eigenentwicklung, wo greifen Sie auf schon vorhandene Komponenten zurück?

Marie Didier: Unsere multispektrale Technologie basiert auf intern entwickelten Modellen, die auf physikalischen und chemischen Prinzipien sowie auf den Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie beruhen. Das Herzstück unserer Lösung sind hochentwickelte Algorithmen des maschinellen Lernens, die speziell für Anwendungen in der Kunstkonservierung entwickelt wurden und eine präzise Extraktion chemischer und digitaler Fingerabdrücke von Kunstwerken ermöglichen. Die benutzerfreundliche Multispektralkamera und die Algorithmen wurden am CSEM entwickelt, wir konnten das Know-how des Innovationszentrums in den Bereichen künstliche Intelligenz und Bildbearbeitung nutzen.

Während unsere Kernkomponenten proprietär sind, integrieren wir strategisch bestehende Komponenten, wie etablierte Hardware- und Softwarebibliotheken, um die Gesamtfunktionalität zu optimieren. Insbesondere die Anpassungsfähigkeit unserer fortschrittlichen Algorithmen des maschinellen Lernens erweitert den Anwendungsbereich über die Kunstrestaurierung hinaus und demonstriert Skalierbarkeit und Innovation mit potenziellen Anwendungen in verschiedenen Bereichen.

Wie kann Ihre Lösung eingesetzt werden, um die Echtheit von Kunstwerken zu garantieren, mit welchen eventuell schon vorhandenen Informationen oder Datenbanken können Ihre multispektralen Aufnahmen abgeglichen werden?

Mit unserer Lösung können wir wertvolle Informationen über die Echtheit und die Materialzusammensetzung von Kunstwerken gewinnen. Durch den Einsatz multispektraler Technologie können wir Informationen extrahieren, die mit blossem Auge nicht sichtbar sind, und so Details aufdecken, die für die Konservierung von Kunstwerken entscheidend sind. Auch wenn die Authentizität nicht im Mittelpunkt unserer Lösung steht, können die extrahierten Materialinformationen einen wichtigen Beitrag in verschiedenen Bereichen leisten, die über die reine Authentifizierung hinausgehen.

Die multispektrale Bildgebung geht über die Untersuchung der Oberfläche hinaus und ermöglicht tiefe Einblicke in die darunter liegenden Schichten eines Kunstwerks. Unsere Technologie ermöglicht es, die vom Künstler verwendeten Materialien zu identifizieren und verborgene Details unter der Oberfläche der Farbschicht zu entdecken. Diese Informationen sind von unschätzbarem Wert für Restaurierungsarbeiten, präventive Konservierungsmassnahmen, Versicherungsgutachten und umfassende Zustandsberichte.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Expertise unseres Teams über die Datenextraktion hinausgeht: Wir entwickeln die Verarbeitungsmethoden und die Präsentation der Ergebnisse ständig weiter. Dadurch wird sichergestellt, dass die Erkenntnisse, die bisher nur Fachleuten vorbehalten waren, nun einem breiteren Publikum zugänglich und verständlich gemacht werden, darunter auch Kunstkonservatoren und Restauratoren.

Auch wenn unsere Lösung zum besseren Verständnis von Kunstwerken beiträgt, ist es wichtig zu erwähnen, dass ihre Anwendungen weit über den Bereich der Authentizitätsprüfung hinausgehen. Die Fülle der gewonnenen Materialinformationen kann in verschiedenen Bereichen genutzt werden, was unsere Technologie zu einem vielseitigen Werkzeug für Fachleute in der Kunstrestauration, der präventiven Konservierung, der Versicherungsbewertung und anderen verwandten Bereichen macht.

Kann Ihr Beleuchtungsmodul für verschiedene schon vorhandene Kameras verwendet werden, oder setzen Sie ein bestimmtes Kameramodell in einer Gesamtlösung ein?

Das patentierte Beleuchtungsmodul ist auf Vielseitigkeit ausgelegt und kann nahtlos in verschiedene Kameramodelle integriert werden. Es kann an verschiedene Konfigurationen und Geräte angepasst werden. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass das Beleuchtungsmodul zwar eine Schlüsselkomponente ist, unsere Kernstärke jedoch nicht nur in der Hardware liegt, sondern auch in den von uns entwickelten fortschrittlichen Methoden der Datenverarbeitung und Ergebnisintegration. Dieser ganzheitliche Ansatz gewährleistet optimale Leistung und aussagekräftige Ergebnisse, unabhängig von der verwendeten Kamera.

Wer ist das Zielpublikum für Ihre Lösung, da in der Kunstszene vom Künstler über die Galeristen bis zu Auktionshäusern, Transporteuren und Versicherungen viele an Echtheit und Zustandsveränderungen von Kunstwerken interessiert sind?

Die MATIS-Lösung richtet sich an ein breites Spektrum von Nutzern innerhalb des Kunst-Ökosystems und ist daher äusserst vielseitig und anpassungsfähig. Die Zielgruppe umfasst zahlreiche Akteure, darunter Künstler, Galeristen, Auktionshäuser, Transportunternehmen, Versicherungsgesellschaften und viele mehr. Ähnlich wie ein Smartphone, das verschiedene Anwendungen bietet, stellt unser System eine fortschrittliche und dennoch benutzerfreundliche Technologie zur Verfügung.

Die Benutzeroberfläche und die Abonnementmodelle ermöglichen es den Nutzern, die Lösung an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass unser System eine Vielzahl von Anforderungen in der Kunstwelt erfüllt, von der akademischen Forschung bis hin zur Expertenanalyse, und macht es zu einem wertvollen Werkzeug für das gesamte Kunst-Ökosystem.

Um die Echtheit und Unveränderlichkeit von Informationen und Besitzverhältnissen abzubilden, bietet sich die Blockchain als Technologie an. Auf welche Technologien setzen Sie bei der Lösung von MATIS?

Für die MATIS-Lösung verwenden wir die digitale Ledger-Technologie, die mit der Blockchain vergleichbar ist, um die Authentizität und Unveränderlichkeit von Informationen und Eigentumsrechten zu gewährleisten. Da es wichtig ist, wertvolle Informationen sicher zu verwalten und eine langfristig tragfähige Lösung zu bieten, konzentrieren wir uns derzeit auf die Verbesserung dieses Aspekts. Durch die Integration der Digital Ledger Technologie erhöhen wir die Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Lösung und passen sie an Industriestandards an, um die Integrität und Rückverfolgbarkeit wichtiger Informationen im Kunst-Ökosystem zu gewährleisten.

MATIS wurde Ende November am Swiss Innovation Forum mit dem Technology-Award ausgezeichnet in der Kategorie “Investors”. Welche Bedeutung haben solche Auszeichnungen, welche Investoren wünschen Sie sich für die weitere Entwicklung von MATIS?

Die Auszeichnung in der Kategorie Erfinder des Swiss Technology Award ist eine grosse Ehre. Sie zeigt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens, sondern auch die Anerkennung unserer Mission bei MATIS, die innovative Technologie und chemometrische Analyse von Kunstwerken kombiniert, um Vertrauen und Wissen im Kunst-Ökosystem und -markt zu fördern. Das Swiss Technology Forum mit seinem dynamischen unternehmerischen Umfeld hat das Potenzial unseres innovativen Ansatzes bestätigt. Dieser Award ist ein Schlüssel, der uns die Türen zum globalen Markt öffnet und uns mit visionären und innovationsfreudigen Menschen verbindet.

Fälschungen beschränken sich ja nicht nur auf Kunstwerke, sondern sind auch bei Vertragsdokumenten, Banknoten oder Sammlerobjekten wie Briefmarken ein Thema. Wo sehen Sie weitere Anwendungsmöglichkeiten für Ihre Lösung, wie sehen Ihre konkreten Pläne aus für die Weiterentwicklung?

Der Anwendungsbereich von Fälschungen geht natürlich über Kunstwerke hinaus. Die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten für unsere Lösung sind enorm, und wir können uns vorstellen, dass sie in verschiedenen Segmenten eingesetzt werden kann. Unsere Entwicklungspläne sehen vor, unsere Technologie zu erweitern, um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden und unser Startup hoch skalierbar und robust zu machen. Indem wir die Fähigkeiten, die wir derzeit für den Kunstsektor entwickeln, in andere Bereiche integrieren, wollen wir eine vielseitige Lösung schaffen, die in verschiedenen Branchen einsetzbar ist.

Mit diesem strategischen Ansatz stellen wir sicher, dass unsere Technologie anpassungsfähig bleibt und zur Bekämpfung von Fälschungen in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden kann. Die Skalierbarkeit unserer Lösung ermöglicht es uns, Ziele zu verfolgen, die über den Kunstsektor hinausgehen, und zu einer breiteren Wirkung im Kampf gegen Fälschungen in verschiedenen Märkten beizutragen. Zunächst haben wir uns auf Alte Meister konzentriert, aber wir haben bereits Projekte für Manuskripte. Mehr dazu in der Zukunft!

Digitalisierung, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz sind aktuelle Treiber vieler technologischer Fortschritte. Welche Entwicklungen sind für MATIS in den kommenden Jahren entscheidend, um am Markt erfolgreich zu sein?

Der Erfolg in den kommenden Jahren wird eng mit der Weiterentwicklung unserer Algorithmen für maschinelles Lernen, der Integration künstlicher Intelligenz in die Datenverarbeitung, robusten Cybersicherheitsmassnahmen, der Gewährleistung von Interoperabilität, der Entwicklung benutzerfreundlicher Schnittstellen und der Aufrechterhaltung von Skalierbarkeit und Flexibilität zusammenhängen. Darüber hinaus sind die Wertschätzung und das Vertrauen in menschliche Expertise ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie.

Wir sind uns bewusst, dass echtes Wissen im Kunst-Ökosystem tief im menschlichen Verständnis verwurzelt ist, und wir sind stolz darauf, Hand in Hand mit Experten und Restauratoren zu arbeiten. Unser Engagement für die Zusammenarbeit mit menschlichen Experten stellt sicher, dass echte materielle Erkenntnisse immer an erster Stelle stehen, wobei wir uns auf unser langjähriges Wissen und unsere Erfahrung in Physik, Chemie, Optik und Materialwissenschaften stützen. Diese Synergie zwischen Spitzentechnologie und menschlicher Expertise ermöglicht es MATIS, sich in der dynamischen Landschaft der Digitalisierung, des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz im Bereich der Kunstrestaurierung zu behaupten.

Wie werden Sie die weitere Entwicklung von MATIS finanzieren, welche Finanzierungsrunden sind schon geplant?

Die weitere Entwicklung von MATIS wird durch einen Mix aus Fremdfinanzierung, potenziellen Partnerschaften und dem Engagement strategischer Investoren unterstützt. Wir konzentrieren uns aktiv auf die Kundenakquise und haben uns bereits am Markt etabliert. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wenn wir Finanzierungsrunden abschliessen und spannende Entwicklungen auf unserem Weg, die Kunstkonservierung zu revolutionieren, bekanntgeben.

