Flughäfen Zürich und Genf rechnen mit vielen Reisenden

Genf – Am Flughafen Zürich hat schon vor den Schulferienmonaten der grosse Ansturm begonnen. Bei Tagesspitzen liegt man bereits über dem Niveau vor der Coronavirus-Pandemie.

Die Nachfrage nach Reisen, sei dies geschäftlich oder privat, sei sehr hoch, hiess es am Montag beim Flughafen Zürich auf Anfrage von Keystone-SDA. Im Mai lagen die Passagierzahlen bei 93 Prozent verglichen mit 2019. Prognosen für die Sommerferien würden jedoch keine gemacht, da das Unternehmen börsenkotiert sei, hiess es weiter.

Flughafen Genf nahe am Vor-Pandemie-Niveau

Der Flughafen Genf erwartet in den Monaten Juli und August rund drei Millionen Passagiere. Damit reiche das Aufkommen beinahe an das Niveau vor der Coronavirus-Pandemie heran. Laut Prognosen werde der Passagierandrang in den nächsten zwei Monaten 92 bis 93 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen, hiess es an einer Medienkonferenz am Genfer Flughafen.

Bei der Anzahl der Flüge rechnet der Flughafen mit 94 bis 96 Prozent des Volumens vom Sommer 2019. Der Flughafen, die Fluggesellschaften sowie die Bodenabfertigungsunternehmen seien darauf vorbereitet.

Externe Faktoren

Man setze alles daran, den Passagieren im Sommer 2023 einen stabilen Flugdienst zu garantieren, sagte der Generaldirektor des Genfer Flughafens, André Schneider, laut einer Medienmitteilung. Er warnte aber davor, dass externe Faktoren wie Streiks, Überlastungen des Luftraums und das Wetter Elemente seien, auf die man wenig oder keinen Einfluss habe.

123 Destinationen werden von Genf aus angeboten. Die Strecken werden von 44 Fluggesellschaften bedient. Die beiden Fluggesellschaften mit den meisten Flugzielen ab Genf sind Easyjet und Swiss.

Beide Flughäfen erinnern Reisende daran, genügend Zeit für das Einchecken und die Sicherheitskontrolle einzuplanen. Am besten sei es, mindestens zwei Stunden vor dem Abflug einzutreffen. Wenn möglich, soll das Check-in bereits zu Hause erledigt werden. (awp/mc/pg)