AllianceBernstein besetzt Leitungspositionen in DACH

London / Frankfurt – Die Vermögensverwalterin AllianceBernstein (AB) ernennt Thiemo Volkholz zum neuen Head of Retail für Deutschland und Österreich. Peter Leffler übernimmt eine neue Rolle als Head of Switzerland, Retail. Beide berichten an Honor Solomon, Head of EMEA Retail Client Group.

Volkholz wird die Beziehungen zu den Retailkunden in Deutschland und Österreich vertiefen und für diese Kunden geeignete Strategien für die Anlage, Vermögensallokation, den Wissensaustausch und die Produktdiskussionen weiterentwickeln. Volkholz bringt fast 20 Jahre Erfahrung im Asset Management mit, unter anderem in Positionen im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung. Er wechselt von PGIM Investments, wo er seit fast fünf Jahren tätig war. Dort war er Head für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zuvor war er bei Capital Group, MainFirst Asset Management und J.P. Morgan tätig.

Leffler ist seit 2019 bei AB als Director, Swiss Sales tätig. Er verfügt über 25 Jahre Branchenerfahrung. Leffler verantwortet den Aufbau enger Beziehungen zu Finanzintermediären in der Region mit dem Ziel, die Entwicklung massgeschneiderter Anlagelösungen weiter voranzutreiben, die auf die regionalen Anforderungen zugeschnitten sind.

Weitere Informationen

Über AllianceBernstein (AB)

AllianceBernstein L.P., die Muttergesellschaft von AllianceBernstein Limited, ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Kundenvermögen von 676 Mrd Dollar (Stand: 31. März 2023). AB bietet institutionellen, vermögenden und privaten Anlegern in den wichtigsten Märkten der Welt qualitativ hochwertiges Research und diversifizierte Anlagedienstleistungen. Die Anlagekapazitäten von AB umfassen verschiedene Anlageklassen, Anlagestile und geografische Märkte. Sie beinhalten: In Luxemburg domizilierte globale, regionale und sektorspezifische Aktienfonds, Multi-Asset- und alternative Fonds sowie festverzinsliche Strategien, die das gesamte Risiko-Ertrags-Spektrum abdecken. In Europa verfügt die Vermögensverwaltung von AB über 11 Niederlassungen in 9 Ländern und bietet institutionellen Anlegern, Vermögensverwaltern und Finanzberatern High-Conviction-Aktienfonds, spezialisierte Rentenstrategien, liquide alternative Anlagen und Multi-Asset-Lösungen. Emittiert von AllianceBernstein Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird. Ihr eingetragener Sitz befindet sich in London.