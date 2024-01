Relai meldet Rekordwachstum im Jahr 2023 und schliesst Finanzierungsrunde ab

Zürich – Relai, die beliebte Bitcoin-App aus der Schweiz, hat entgegen dem aktuellen Trend auf dem Investorenmarkt erfolgreich eine Finanzierungsrunde mit namhaften Investoren und einer steigenden Bewertung abgeschlossen. Dieser Erfolg kommt zu einer Zeit, in welcher die VC-Landschaft mit erheblichen Rückgängen zu kämpfen hat. Die Finanzierungsrunde in Relai unterstreicht das grosse Marktpotenzial und den innovativen Ansatz des Schweizer Startups.

An der Finanzierungsrunde beteiligten sich prominente Persönlichkeiten aus der schweizerischen und europäischen Investment-Gemeinschaft, darunter Luzius Meisser, Bitcoin-Pionier und Mitgründer der Bitcoin Association Switzerland, und Jan Brzezek, Gründer und früherer CEO der Crypto Finance AG. Weitere Investoren, die sich an der Finanzierungsrunde beteiligten, waren Jeff Booth’s Ego Death Capital, Timechain, Cabrit Capital, Lightning Ventures und ein grosses deutsches Family-Office. Das Bitcoin-Only Startup plant, sein Produktangebot zu erweitern, seine Marketingbemühungen in der Schweiz zu verstärken, und die europäische Expansion mittels MiCA-Lizenz in Frankreich voranzutreiben.

«Trotz des derzeitigen Abschwungs am Venture Capital Markt freuen wir uns sehr, dass wir uns diese Smart-Money Finanzierung von so angesehenen Investoren gesichert haben», sagte Julian Liniger, CEO von Relai. «Ihr Vertrauen in Relai unterstreicht die Stärke unseres Produkts und unseres Teams. Dieser Zwischenerfolg motiviert uns, unsere Mission langfristig weiterzuverfolgen und Bitcoin 100 Millionen Europäern näherzubringen.»

Neben der neuen Finanzierungsrunde ist Relai auch stolz darauf, bekannt zu geben, dass Richard Byworth, Partner bei Syz Capital und ehemaliger Top-Manager bei Nomura, dem Verwaltungsrat beitritt. Er wird seine mehr als 20-jährige Erfahrung im Finanz- und Bankensektor nutzen, um Relai bei seiner europäischen Expansion und weiteren Fundraising Aktivitäten zu unterstützen. (Relai/mc/hfu)