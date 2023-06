Risiken von generativer KI werden grösstenteils ignoriert

Paris – 51 % der Verbraucherinnen und Verbraucher ist sich der neuesten Trends bei der generativen KI bewusst und hat sich mit den Werkzeugen vertraut gemacht. Die Einführung der ersten Generation der generativen künstlichen Intelligenz (KI) ist in allen Altersgruppen und Regionen bemerkenswert einheitlich. Mehr als die Hälfte aller Generationen, einschliesslich der Babyboomer, hat die Technologie bereits genutzt, wie ein Bericht von Gapgemini zeigt.

Konsumenten, die generative KI nutzen, sind am meisten zufrieden mit Chatbots, Gaming und Suchanwendungsfällen. Generative KI-Plattformen werden aber auch für persönliche, alltägliche Aktivitäten genutzt. Mehr als die Hälfte der Befragten (53 %) vertraut generativer KI bei der Finanzplanung. Weltweit gaben 67 % der Verbraucher an, dass sie von medizinischen Diagnosen und Ratschlägen durch generative KI profitieren könnten, und 63 % äusserten sich begeistert von der Aussicht, dass generative KI zu einer genaueren und effizienteren Arzneimittelentdeckung beitragen könnte. Darüber hinaus wären zwei Drittel (66%) der Konsumenten bereit, generative KI für persönliche Beziehungen oder Lebens- und Karrierepläne in Anspruch zu nehmen, wobei die Altersgruppe der Babyboomer (70%) sie am ehesten für diesen Zweck nutzen würde.

Wenig Bewusstsein zu ethischen Bedenken und Missbrauch

Trotz des Potenzials für Cyberangriffe und Deepfakes ist das Risikobewusstsein der Verbraucher gering. Infolgedessen macht sich fast die Hälfte (49%) der Verbraucher keine Sorgen über die Möglichkeit, dass generative KI zur Erstellung von Fake News eingesetzt wird, und nur 34% der Befragten sind besorgt über Phishing-Angriffe. Auch das Bewusstsein der Verbraucher für die ethischen Bedenken der generativen KI ist gering: Nur 33 % machen sich Sorgen über Urheberrechtsfragen und noch weniger (27 %) machen sich Sorgen über den Einsatz generativer KI-Algorithmen, um Produktdesigns oder -formeln von Wettbewerbern zu kopieren.

70 % der Verbraucher wünschen sich Empfehlungen für neue Produkte und Dienstleistungen

Fast die Hälfte der Verbraucher (43 %) ist daran interessiert, dass Unternehmen generative KI in allen Kundeninteraktionen implementieren, und die Hälfte der Verbraucher ist begeistert von den hochgradig immersiven und interaktiven Erfahrungen, die diese Technologie ermöglicht.

Für Unternehmen ergeben sich gute Chancen, da generative KI-Tools bereits für 70 % der Verbraucher eine Anlaufstelle für Empfehlungen für neue Produkte und Dienstleistungen sind und die Mehrheit (64 %) der Verbraucher bereit ist, auf der Grundlage dieser Empfehlungen einzukaufen. Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Altersgruppen und 67% der Konsumenten erwarten positiv, dass generative KI in der Lage ist, speziell massgeschneiderte Mode- und Wohndekorempfehlungen anzubieten. (Capgemini/mc/pg)