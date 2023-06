Kühne+Nagel stellt Michael Aldwell an die Spitze der Seefracht-Sparte

Schindellegi – Beim Logistikkonzern Kühne+Nagel wird ab 1. Oktober Michael Aldwell die Seefracht-Sparte leiten. Der Neuseeländer löst in dieser Funktion Otto Schacht ab und wird in die Geschäftsleitung berufen.

Der 64-jährige Schacht, der seit 2012 in der Geschäftsleitung war, werde künftig beratende Aufgaben für die Gruppe wahrnehmen, teilte Kühne+Nagel am Mittwoch mit. So stehe er etwa für die Pflege langjähriger Beziehungen und für Nachhaltigkeitsthemen zur Verfügung.

Der neue Seefracht-Chef Aldwell begann den Angaben zufolge seine Karriere bei Kühne+Nagel im Jahr 2008. Zuletzt leitete er die Region Northeast in den USA und sei seit diesem Jahr weltweit für Produkte, Vertrieb und Marketing der Seefracht verantwortlich.

VR-Präsident Jörg Wolle verspreche sich von seiner Berufung eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Seefrachtgeschäfts als weltweite Nummer eins, hiess es weiter. (awp/mc/pg)