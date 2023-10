BX Swiss TV: Börsenjahr 2023

Bern – Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

Hier die grosse Diskussionsrunde zum Thema: Unsicherheiten, Zinsen, Inflation & Entwicklungschancen mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia; Thomas B. Kovacs (@Sparkojote), Lisa Osada (@Aktiengram), Robert Halver (@roberthalver9787) und David Kunz, COO der BX Swiss.

Kapitel:

00:00 Let`s talk: Börsenjahr 2023 – Börsentag Zürich September 2023

00:20 Vorstellungsrunde

04:20 @roberthalver9787 : Eindruck 2023 (Zinsen, Amerikatische Staatsverschuldung

06:10 @Sparkojote Portfolio – Anlagen – Option

07:20 @TimSchaeferMedia BUY and HOLD & das Jahr 2023

08:20 @roberthalver9787 Medien: negative Stimmung

09:27 @Aktiengram auch Buy and Hold? Fokus Dividenden

11:20 @TIMTagesgeld – Sicherheit in Geldanlagen – sichere Rente?

12:50 @roberthalver9787 Wie steht es um das deutsche Finanzwesen?

14:10 @Sparkojote Wie ist die Lage in der Schweiz?

16:30 @TimSchaeferMedia was machen die Amerikaner anders – Aktienquote, ETF Sparpläne

18:20 @Aktiengram Dividendentitel

19:20 @roberthalver9787 regelmässiges Anlegen und KI Trend und Mega Trends

22:00 @Sparkojote – Megatrends – KI – Nvidia

24:20 @Aktiengram – Megatrends – langfristig

25:30 @TimSchaeferMedia Megatrends und Zinswende, langfristiger Anleger

28:00 @roberthalver9787 «Der Lehrer ist der natürliche Feind des Bänkers», Zinssenkungsfantasien 32:15 @TimSchaeferMedia Beeinflussen dich die Zinsschwankungen

33:30 @Sparkojote Schweizer Blick Zinsen & Inflation – lohnt sich die Steuervorauszahlung wieder?34:50 Abschlussrunde – ein Blick in die Glaskugel:

35:18 @Aktiengram – positiver Ausblick

35:40 @TimSchaeferMedia – optimistisch – was ganz neues oder überraschendes? Mediendiät sinnvoll

36:45 @Sparkojote Thema Optionen

37:35 @roberthalver9787 Risiko US Wahlen

41:00 Fragen aus dem Publikum

Aktuelle Kurse auf der BX Swiss Homepage: https://www.bxswiss.com/